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Trump'ın avukatları: Demokratlar siyasi intikam peşinde

ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın yargılanmasına savunma tarafının sunumları ve senatörlerin iki tarafa sorularıyla devam edildi. Trump'ın avukatları yargılamayı siyasi intikam olarak niteledi.

13 Şubat 2021 Cumartesi 10:46
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Trump'ın avukatları: Demokratlar siyasi intikam peşinde

Kongre baskınındaki rolü nedeniyle Demokratların suçladığı ve ikinci kez azil istemiyle yargılanan ilk başkan olan Trump'ın Senatodaki yargılamasına devam edildi. 

Tarihi yargılamada söz, savunma tarafındaydı. Trump'ın avukatları Senatoda savunma yaparken kendileri için verilen 16 saatlik sürenin sadece 4 saatini kullandı.

İddia makamının yaptığı gibi bir çok görsel kullanan avukatlar, Demokratlar'ın tezlerini çürütmeye çalıştı.

Demokratlar Trump'ın 6 Ocak'ta yaptığı konuşmada kullandığı "kavga, savaş" kelimelerini ön plana çıkarırken, Trump'ın avukatları ise aynı konuşmada barışçıl ve vatansever cümlelerine vurgu yaptı.

"İfade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmeli"

Trump cephesi yaptığı savunmada, eski başkanın konuşmalarının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti, "Bu yargılama siyasi intikama dönüşmüştür" dedi.

Trump'ın konuşması ile Kongre baskınını yapanlar arasında doğrudan bir bağ olmadığını söyleyen avukatlar, tweetlerin de delil olarak kullanılamayacağını belirtti.

Savunmanın bitmesinin ardından senatörler her iki tarafa da sorularını yöneltti.

Yargılamada sona gelindi

Gelecek oturumlarda son tartışma bölümü ve ardından Trump'ın suçlu olup olmadığına karar verilecek oylamanın yapılması bekleniyor.

100 sandalyeli Senatoda Trump'ın suçlu bulunabilmesi için en az 3'te 2 çoğunluğun; yani 67 senatörün Trump aleyhinde oy vermesi gerekiyor.

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