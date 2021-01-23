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Trump'ın Senatodaki azil yargılaması 8 Şubat haftasında başlayacak

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, önceki Başkan Donald Trump'ın, Kongre baskını nedeniyle Senatodaki azil yargılamasının 8 Şubat haftasında başlayacağını açıkladı.

23 Ocak 2021 Cumartesi 10:27
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Trump'ın Senatodaki azil yargılaması 8 Şubat haftasında başlayacak

Senato Genel Kurulunda konuşan Schumer; Demokratların, 6 Ocak'taki Kongre baskınından sorumlu tuttuğu Trump'ın yargı sürecine ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

25 Ocak Pazartesi günü Temsilciler Meclisinin kendilerine azil maddesini göndereceğini hatırlatan Schumer, "Hem Temsilciler Meclisindeki iddia makamı hem de savunma makamı hukuki tezlerini hazırlamak için yeterli zamana sahip olacaklar. 8 Şubat haftasında taraflar, hazırladıkları dosyaları sunmaya başlayacaklar." ifadesini kullandı.

Senatoda başlayacak yargılama takvimine göre gelecek pazartesi günü Temsilciler Meclisi, daha önce kabul ettiği Trump'ın azline yönelik maddeyi Senatoya gönderecek. Söz konusu madde pazartesi akşamı Senato Genel Kurulunda okunacak.

Trump'ın yargılanmasında jüri görevi görecek olan senatörler, 26 Ocak Salı günü bu görevleri için yemin edecekler ve aynı gün Trump'a yargı süreci için davetiye gönderilecek.

Trump'ın kendisine yönelik azil maddesine cevap vermesi için 2 Şubat'a, Temsilciler Meclisinin de ön duruşma dosyasını sunması için aynı güne kadar vakti bulunuyor. Trump'ın ön duruşma dosyasına cevap vermesi içinse 6 günü daha olacak.

Trump'ın ön duruşma dosyasına ilişkin tüm belge ve delillerini 8 Şubat gününe kadar sunmuş olmasını gerektiren takvime göre Trump'ın azil istemiyle Senatodaki yargılanmasına 9 Şubat Salı günü başlanabilecek.

ÇOK AZ SAYIDA CUMHURİYETÇİ SENATÖR TRUMP ALEYHİNDE OY KULLANABİLİR

Öte yandan ABD medyasına yansıyan haberlere göre, Senatodaki çok az sayıda Cumhuriyetçi senatörün Trump aleyhine oy kullanmayı düşündüğü belirtildi.

Cumhuriyetçi senatörlere yakın kaynaklar, şu anda 5 veya 6 senatörün Senatodaki azil oylamasında Trump aleyhine oy verebileceğini bildirdi.

Trump'ın suçlu bulunabilmesi için 100 sandalyeli Senatoda en az 3'te 2 çoğunluğun, yani 67 senatörün, Trump aleyhinde oy kullanması gerekiyor. Her iki partinin de 50'şer sandalyeye sahip olduğu Senatoda Trump'ın suçlu bulunmasına oldukça düşük ihtimal olarak bakılıyor.

ABD Senatosu Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, eski Başkan Trump'ın Senatodaki azil yargılamasının şubat ayı ortalarına kadar ertelenmesini önermişti. Schumer'in sözcüsü ise söz konusu öneriyi değerlendireceklerini belirtmişti.

ABD Kongresinde 6 Ocak'ta yaşanan baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı. Demokratların "isyana teşvik" ile suçladığı Trump'a yönelik azil maddesi, Temsilciler Meclisindeki oylamada kabul edilmişti. Trump'ın Kongre olayları kapsamında suçlu olup olmadığına Senatoda yapılacak oylamada karar verilecek.

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