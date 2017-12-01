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Trump'ın Twıtter hesabını askıya alan kişi ortaya çıktı

ABD Başkanı Trump'ın resmi twitter hesabını 11 dakika askıya alan kişinin, Türk kökenli bir Alman vatandaşı olduğu belirtildi..

01 Aralık 2017 Cuma 11:31
Trump'ın Twıtter hesabını askıya alan kişi ortaya çıktı
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ABD Başkanı Donald Trump'ın 43,6 milyon takipçisi bulunan resmi Twitter hesabının 2 Kasım'da 11 dakika süreyle askıya alınmasına neden olan kişinin Türk kökenli Alman vatandaşı Bahtiyar Duysak olduğu bildirildi.

Duysak'ın Alman medyasına yaptığı açıklamayla kamuoyunda yayılan bilgi, Amerikan medyasında da geniş yer buldu.

Twitter'ın müşteri destek biriminde kısa süreliğine görev alan Duysak'ın söz konusu "askıya alma" işlemini yanlışlıkla yaptığını dile getirdiği kaydedildi. Duysak'ın söz konusu olayı "birkaç tesadüfün bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bir hata" şeklinde nitelendirdiği ve "Herkes hata yapabilir, benim yaptığım da bir hataydı" sözlerini dile getirdiği belirtildi.

Trump'ın kullandığı @realDonaldTrump isimli hesabı 2 Kasım günü yerel saatle 19.00 civarında kapatılmış, Trump'ın sayfasını ziyaret etmek isteyen kullanıcılar, kapalı olduğu süre içinde "Üzgünüz, böyle bir sayfa yok." mesajıyla karşılaşmıştı.

Twitter'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, hesabın "yanlışlıkla kapatıldığı" bildirilmiş ve "Soruşturmamız sonucunda hesabın bir Twitter müşteri destek çalışanı tarafından şirketteki son gününde kapatıldığını öğrendik. Konuyla ilgili kapsamlı iç soruşturma yürütüyoruz." değerlendirmesi yapılmıştı.

Trump ise resmi hesabından yaptığı açıklamada, olayın bir hata sonucu değil, çalışanın "bilinçli müdahalesiyle gerçekleştiğini" iddia etmişti. ABD'nin önde gelen teknoloji portalı "Mashable" internet sitesi ise konuyla ilgili haberinde "Amerikan kahramanı, son gününde Trump'ın Twitter hesabını devre dışı bıraktı." başlığını kullanmıştı.

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