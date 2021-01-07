Trump kaybettiğini kabul etti

Trump, Biden'a görevi 20 Ocak’ta “düzenli” bir geçiş süreci olacağını açıkladı.

Joe Biden'in Seçim Kurulu zaferinin resmi olarak onaylanmasının ardından, Trump, bu kararın "başkanlık tarihindeki en büyük ilk dönemin sonunu temsil ettiğini" söyledi.

Trump yaptığı açıklamada seçim sonucuna tamamen katılmaması ve gerçekleri ortaya koymasına rağmen, yine de 20 Ocak'ta düzenli bir geçiş olacağını kaydetti.

Trump, "Yalnızca yasal oyların sayılmasını sağlamak için mücadelemize devam edeceğimizi her zaman söylemiştim. Bu, başkanlık tarihindeki en büyük ilk dönemin sonunu temsil etse de, Amerika'yı Yeniden Harika Yapma mücadelemizin yalnızca başlangıcıdır." dedi.