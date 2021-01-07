Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı açıklandı
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı...

Trump kaybettiğini kabul etti

Trump, Biden'a görevi 20 Ocak’ta “düzenli” bir geçiş süreci olacağını açıkladı.

07 Ocak 2021 Perşembe 11:01
626 Okunma
Trump kaybettiğini kabul etti

Trump, Biden'a görevi 20 Ocak’ta “düzenli” bir geçiş süreci olacağını açıkladı.

Joe Biden'in Seçim Kurulu zaferinin resmi olarak onaylanmasının ardından, Trump, bu kararın "başkanlık tarihindeki en büyük ilk dönemin sonunu temsil ettiğini" söyledi.

Trump yaptığı açıklamada seçim sonucuna tamamen katılmaması ve gerçekleri ortaya koymasına rağmen, yine de 20 Ocak'ta düzenli bir geçiş olacağını kaydetti.

Trump, "Yalnızca yasal oyların sayılmasını sağlamak için mücadelemize devam edeceğimizi her zaman söylemiştim. Bu, başkanlık tarihindeki en büyük ilk dönemin sonunu temsil etse de, Amerika'yı Yeniden Harika Yapma mücadelemizin yalnızca başlangıcıdır." dedi.

Anahtar Kelimeler:
TrumpBidenJoe Biden
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tokyo ve çevresinde Kovid-19 nedeniyle OHAL ilan edildi
Tokyo ve çevresinde Kovid-19 nedeniyle OHAL ilan edildi
Joe Biden resmen ABD Başkanı oldu
Joe Biden resmen ABD Başkanı oldu
ABD Kongresi 1814'ten bu yana ilk kez işgale tanık oldu
ABD Kongresi 1814'ten bu yana ilk kez işgale tanık oldu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim