Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı açıklandı
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı...
Flaş Haber
5'i yerel 22 pozitif vaka
Kapat

Trump kendi sosyal medya platformunu kuracak

ABD Başkanı Trump, Twitter'ın kişisel hesabını askıya almasından sonra kendi sosyal medya hesabını kuracağını açıkladı.

09 Ocak 2021 Cumartesi 18:44
431 Okunma
Trump kendi sosyal medya platformunu kuracak

Reuters’ın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformunu oluşturacağını açıkladı.

Trump'ın "realDonaldTrump" kullanıcı adlı hesabını askıya alan Twitter, seçim kampanya ekibi tarafından kullanılan ve 2,4 milyon takipçisi olan "TeamTrump" adlı hesabı da askıya almıştı.

"Şiddeti kışkırtma riski" nedeniyle askıya alındı

Sosyal medya platformu Twitter bugün, Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya almıştı. Twitter'ın güvenlik ekibinden yapılan yazılı açıklamada, "Trump'ın hesabından paylaştığı son mesajları ve bağlamlarını yakından inceledikten ve özellikle bu paylaşımların nasıl tepki aldığına baktıktan sonra daha çok şiddeti kışkırtma riski nedeniyle bu hesabı kalıcı olarak askıya aldık" sözleri kullanılmıştı.

Twitter, Trump'ın daha etkin olduğu ve "realDonaldTrump" kullanıcı adına sahip hesabını kapatmıştı.

ABD başkanları için açılan resmi "POTUS" kullanıcı adlı hesabın da aktif olduğu görülmüştü.

Trump'tan Twitter'a: Bizi susturamayacaksınız

Donald Trump, Twitter'ın hesabını askıya alacağını tahmin ettiğini söyleyerek, şunlara yer vermişti:

"Birçok diğer site ile iletişim halindeydik ve yakın zamanda büyük bir duyurumuz olacak. Aynı zamanda yakın gelecekte kendi platformumuzu kurma ihtimallerini de değerlendiriyoruz. Bizi susturamayacaksınız."

"realDonaldTrump" kullanıcı isimli hesabı askıya alınan Trump, söz konusu yazılı açıklamayı Başkanlık makamının resmi hesabı olan "POTUS" hesabından paylaşmış ancak kısa süre sonra Twitter, Trump'ın bu paylaşımını da silmişti. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'de COVID-19'dan ölenlerin sayısı 80 bini aştı
İngiltere'de COVID-19'dan ölenlerin sayısı 80 bini aştı
İtalya'da son 24 saatte 483 can kaybı
İtalya'da son 24 saatte 483 can kaybı
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth COVID-19 aşısı oldu
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth COVID-19 aşısı oldu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim