Trump Kuzey Carolina'yı felaket bölgesi ilan etti

Florence kasırgası, karaya vardıktan sonra tropik fırtınaya dönüştü ve Carolina kıyılarına saatte 145 kilometrelik şiddetli rüzgarla ulaşan fırtınanın hızı saatte 80 kilometreye geriledi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Kuzey Carolina'yı felaket bölgesi ilan ettiği ve gelecek hafta bölgeye ziyaret düzenleyebileceği belirtildi.

Yetkililer, fırtına nedeniyle şimdiye kadar en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

EVLERİ SU BASTI

Tropik fırtınanın neden olduğu en son ölüm haberi Güney Carolina'da geldi. Yetkililer, 62 yaşındaki kadının yola devrilen ağaca çarpması sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.

Kuzey Carolina'da ise beş kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Wilmington'ta bir anne ve bebeği, evlerinin üzerine devrilen ağaç nedeniyle yaşamını yitirdi, yaralanan baba da hastaneye kaldırıldı.