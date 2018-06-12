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Trump: "Kuzey Kore'ye doğru zamanda gideceğim!"

ABD Başkanı Donald Trump, Kore Savaşı sırasında esir düşen ve kaybolan ABD'lilerin kalıntılarının iade edileceğini söyledi.

12 Haziran 2018 Salı 14:37
Trump: "Kuzey Kore'ye doğru zamanda gideceğim!"

Trump, Singapur'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yaptığı zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore'de 15 ay cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılan, ülkesine döndükten kısa süre sonra hayatını kaybeden Amerikan vatandaşı Otto Warmbier'e de değindi. 

Warmbier'in ölümünün, ABD ile Kuzey Kore arasındaki görüşmelere vesile olduğunu ifade eden Trump, Kore Savaşı sırasında esir düşen ve kaybolan ABD'lilerin kalıntılarının iade edileceğini ve sürecin hemen başlayacağını dile getirdi. 

Zirvede insan hakları konusunun da çok kısa bile olsa gündeme geldiğini, bu konuda gelecekte daha fazla görüşme yapmayı planladıklarını ifade eden Trump, zirveden önce "saygısızca" olacağı için geçen hafta Kuzey Kore'ye yönelik 300 yeni yaptırım planını durdurduğunu açıkladı. Trump, nükleer silahların "artık bir tehdit olmadığından" emin olunduğunda mevcut yaptırımların kaldırılacağını kaydetti. 

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Zirvenin 5 yıl önce yapılmış olması gerektiğini vurgulayan Trump, "nükleer silahlardan tamamen arınmanın uzun zaman alacağını", Kuzey Kore'nin bunu "mekanik ve fiziki açıdan" olabildiğince hızlı yapması konusunda talepkar olacaklarını söyledi. Donald Trump, Kim ile "muhtemelen bir görüşmeye" daha ihtiyaçları olabileceğini görüşünü taşıdığını belirterek "Sandığımdan çok daha fazla yol kat ettik." dedi. 

Trump, Japonya ve Güney Kore'nin, Kuzey Kore'ye ekonomik yardım yapmaya hazır olduğuna inandığını, öte yandan ABD'nin "böyle bir zorunluluğu olmadığına" işaret etti. ABD Başkanı ayrıca görüşmede Kuzey Kore'deki emlak durumunu ve sahil kenarına otel inşası olanaklarını ele aldıklarını kaydetti. 

ABD Başkanı, ABD'nin Kanada'dan ithal edilecek çelik ve alüminyuma gümrük vergisi uygulamasını Kanada halkına "hakaret" olarak nitelendiren Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya ilişkin bir soru üzerine Kanada Başbakanının hatasını anladığı değerlendirmesini yaptı. 

Trump, Trudeau'nun kendisini eleştirerek hata yaptığını anladığını, ancak bunun Kanada'ya "çok fazla paraya" mal olacağını söyledi.

ABD Başkanı, G7 zirvesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel ve diğer liderler ayakta, kendisi otururken çekilen fotoğraf karesine ilişkin "dostça görünmese de çok dostane bir ortam" olduğu yorumunu yaptı. 

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