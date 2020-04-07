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Trump, Pandemi ile Mücadele Denetleme Komitesi Başkanını görevden aldı

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs için onayladığı 2 trilyon dolarlık mali destek paketinin denetiminden sorumlu olmak üzere Pandemi ile Mücadele Denetleme Komitesi Başkanlığına seçilen Glenn Fine'ı görevden aldı.

07 Nisan 2020 Salı 22:22
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Trump, Pandemi ile Mücadele Denetleme Komitesi Başkanını görevden aldı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Başmüfettiş Vekili olarak 2016 yılından bu yana görev yapan Fine, geçen hafta, federal kurumların başmüfettişleri tarafından, Trump’ın onayladığı 2 trilyon dolarlık yardım paketinin denetlenmesi için kurulan Pandemi ile Mücadele Denetleme Komitesi Başkanlığına seçilmişti.

Trump yönetimi, herhangi bir gerekçe göstermeksizin Fine'ın, Pentagon Başmüfettişliği görevinden alındığını ve yerine Çevre Koruma Ajansı Başmüfettişi Sean O'Donnell'ın getirildiğini açıkladı.

11 Eylül saldırılarından sonra Adalet Bakanlığı Başmüfettişliği görevine getirilen Fine, bağımsız ve tarafsızlığı ile biliniyordu.

Pentagon Başmüfettişlik Ofisinden yapılan açıklamada, Fine'ın, Pandemi ile Mücadele Denetleme Komitesi Başkanlığından da alındığı ifade edildi.

Trump'ın bu adımı Kongreden tepki alırken, Başkanın, açıkladığı yardım paketinin sıkı bir denetlemeden geçirilmesinden endişe ettiği için Fine'ı görevden aldığı iddia edildi.

Anahtar Kelimeler:
Donald TrumpABDKoronavirüsCoronavirüs
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