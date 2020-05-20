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Trump'tan dikkat çeken vaka sayısı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, bu kez de "Salgındaki rakamlar bizim için onur nişanı" sözleriyle gündeme geldi. Vaka sayısının 1 milyon 528 bini aştığı ülkede 289 binden fazla kişi iyileşti. Can kaybı 91 bin 900'ün üzerinde.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 20:35
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Trump'tan dikkat çeken vaka sayısı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, önce önlem olarak aldığı ilaçla gündeme geldi, şimdi de salgında dünyada en çok vakanın ABD'de görülmesiyle ilgili yorumuyla tartışma yarattı.

"Eğer 14 milyon yerine 1 milyon kişiye test yapsaydık, daha az vakamız olurdu. Bana göre bu onur nişanesidir. Gerçekten öyle." 

Ancak araştırmalara göre her bin kişiye düşen test sayında ABD 16'ncı sırada.

Rusya, Kanada ve Yeni Zelanda gibi ülkelerin oldukça gerisinde. 

Yarım milyon Amerikalı hayatını kaybedebilir

ABD'de salgının seyri ile ilgili dikkat çekici bir araştırma yapıldı.

Washington Üniversitesi'nin çalışmasına göre, ülkede koronavirüs kaynaklı ölümler yıl sonuna kadar üç katına çıkabilir.

Sosyal mesafe kuralları uygulansa bile yarım milyon Amerikalı'nın hayatını kaybedebileceği uyarısı yapıldı.

ABD'nin Meksika ve Kanada sınırındaki seyahat kısıtlamaları da 30 gün uzatıldı.

Washington yönetimi süre bittiğinde 30'ar gün daha uzatılmasına izin vererek kısıtlamayı sınırsız hale getirdi. 

New York'un Queens, Brooklyn ve Bronx bölgelerinde vaka sayısı ve can kaybının diğer yerlere oranla daha fazla olduğu açıklandı.

Buralarda yaşayanların, kira esnekliğinden yararlanmadığı için işe gitmek zorunda kaldığı ve hastalığı yaydığı belirtiliyor. 

Normalleşme adımları

Eyaletlerde normale dönüş de devam ediyor.

New York Valisi Andrew Cuomo  plajların bölge yetkililerinin kararıyla açılabileceğini duyurdu.

Suffolk'ta  sahillerdeki tedbirler kaldırılırken, farklı bölgelerden gidenleri engellemek için plajlarda kimlik kontrolü uygulaması başlatıldı. 

Massachusets'te ise restoranların sadece açık hava bölümleri hizmet verebilecek. 

Son Güncelleme: 20.05.2020 20:41
Anahtar Kelimeler:
Donald TrumpABD
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