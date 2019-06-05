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Trump'tan 'edepsiz' açıklaması

ABD Başkanı Trump "(Sussex Düşesi Meghan Markle) Edepsiz olduğundan bahsetmiyordum. Bana edepsizlik yaptığını söyledim." dedi.

05 Haziran 2019 Çarşamba 10:02
Trump'tan 'edepsiz' açıklaması
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ABD Başkanı Donald Trump, İngiliz Kraliyet ailesinin Amerikalı üyesi Meghan Markle için "edepsiz" demediğini, ancak Sussex Düşesi'nin "kendisine karşı edepsizlik yaptığını söylediğini" belirtti.

Trump, İngiltere ziyareti öncesi The Sun gazetesine verdiği demeçte dile getirdiği Markle hakkındaki sözlerine ilişkin açıklamada bulundu.

ITV kanalına konuşan Trump, "Benim hakkımda söylediklerini ilettiler. Ben de 'Edepsiz olduğunu bilmiyordum' dedim. Edepsiz olduğundan bahsetmiyordum. Bana edepsizlik yaptığını söyledim." dedi.

"Edepsiz" ifadesine ilişkin tonu düşüren Trump, "Biliyor musun? Harika bir iş çıkarıyor. Umarım hayatından tat alıyordur. Bence çok hoş biri." ifadesini kullandı.

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Trump, konunun Markle'ın eşi Prens Harry ile görüşmesinde gündeme gelmediğini belirterek, "Kraliyet ailesi gerçekten çok hoş." diye konuştu.

"Tamamen tersi"

Prens Harry'nin pazartesi günü Buckingham Sarayı'nda kendisinden uzak durduğuna ilişkin haberlerin hatırlatılması üzerine de Trump, "Hayır, hayır, hayır, tamamen tersi. Aslında Ivanka (Trump'ın kızı) ve ailemle çok zaman geçirdi. Daha nazik olamazdı. Bence harika biri." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı, The Sun gazetesine yaptığı açıklamada Markle'ın "Trump seçilirse Kanada'ya taşınırım." şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine "Ne diyebilirim ki? Edepsiz olduğunu bilmiyordum." ifadesini kullanmıştı.

Veliaht Prens onuruna yemek verdi

Öte yandan Trump, İngiltere ziyareti kapsamında, ABD Büyükelçiliği rezidansında İngiltere Veliaht Prensi Charles ve eşi Cornwall Düşesi Camilla'yı akşam yemeğinde ağırladı. Yaklaşık 60 kişinin katıldığı yemekte Trump, Başbakan Theresa May ile Prens Charles'ın arasında oturdu.

Churchill'in sığınağını gezdi

Trump, gün içinde ayrıca Başbakan May ve eşi Philip May ile eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in 2. Dünya Savaşı sırasında kullandığı ve stratejilerini belirlediği sığınağı gezdi.

Trump, bugün 2. Dünya Savaşı'ndaki Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl anma törenlerine katılacak. Törende, Trump ve May'in yanı sıra Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel de yer alacak.

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Son Güncelleme: 05.06.2019 10:11
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberAçıklamaEdepsizTrump
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