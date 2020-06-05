ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray yakınlarındaki George Floyd protestolarına ilişkin açıklamalarda bulunarak "Gizli Servis çok iyi iş çıkardı. Ulusal Muhafız ve DC polisi de. Bu iş onlar için çocuk oyuncağıydı" dedi.
Trump'tan flaş yorum: Çocuk oyuncağıydı
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray yakınlarındaki George Floyd protestolarına ilişkin açıklamalarda bulunarak "Gizli Servis çok iyi iş çıkardı. Ulusal Muhafız ve DC polisi de. Bu iş onlar için çocuk oyuncağıydı" dedi.
05 Haziran 2020 Cuma 20:39
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