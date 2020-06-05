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Trump'tan flaş yorum: Çocuk oyuncağıydı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray yakınlarındaki George Floyd protestolarına ilişkin açıklamalarda bulunarak "Gizli Servis çok iyi iş çıkardı. Ulusal Muhafız ve DC polisi de. Bu iş onlar için çocuk oyuncağıydı" dedi.

05 Haziran 2020 Cuma 20:39
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Trump'tan flaş yorum: Çocuk oyuncağıydı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray yakınlarındaki George Floyd protestolarına ilişkin açıklamalarda bulunarak "Gizli Servis çok iyi iş çıkardı. Ulusal Muhafız ve DC polisi de. Bu iş onlar için çocuk oyuncağıydı" dedi.

Anahtar Kelimeler:
ABDTrumpGeorge Floyd
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