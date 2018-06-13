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Trump'tan Robert De Niro'ya tepki: “Uyan sersem”

Trump, önceki gün bir programda kendisine küfreden Amerikalı aktör Robert De Niro'ya sert sözlerle tepki gösterdi.

13 Haziran 2018 Çarşamba 11:06
Trump'tan Robert De Niro'ya tepki: “Uyan sersem”

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün bir programda kendisine küfreden Amerikalı aktör Robert De Niro'ya sert sözlerle tepki gösterdi.

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Singapur'dan ABD'ye dönüş yolunda Twitter hesabından açıklamalar yapan Trump, önceki gün kendisine bir programda küfreden aktör De Niro'yu sert şekilde eleştirdi.

Trump, "Çok düşük IQ'su olan Robert De Niro, filmlerde gerçek boksörlerden kafasına çok fazla yumruk yemiş. Dün gece onu izledim onun 'sersemlemiş' olduğuna inandım. Sanırım ekonomimizin istihdamda şu anda en iyi durumda olduğunun ve birçok şirketin yeniden ülkeye döndüğünün farkında değil. Uyan sersem!" ifadelerini kullandı.
Önceki gün katıldığı 72. Tony Ödülleri'nde Robert De Niro'nun ABD Başkanı Trump'a canlı yayında ettiği küfür geceye damga vurmuştu. Oscar ödüllü De Niro, salondakilerden büyük alkış almıştı.
 

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