Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Emaneti cebe attı
Emaneti cebe attı
Polisi kandırmaya çalıştılar
Polisi kandırmaya çalıştılar
Suçüstü yakalandı
Suçüstü yakalandı
Telefon hırsızı yakayı ele verdi
Telefon hırsızı yakayı ele verdi
Ailelerin şikayeti üzerine zanlı tutuklandı
Ailelerin şikayeti üzerine zanlı tutuklandı

Trump ve Macron Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptıkları telefon görüşmesinde, Doğu Akdeniz'deki tansiyonun düşürülmesi gerektiğini vurguladı.

15 Ağustos 2020 Cumartesi 11:10
766 Okunma
Trump ve Macron Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri görüştü

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada Trump ve Macron'un bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. 

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yapılan anlaşma dolayısıyla Macron'un, Trump'ı tebrik ettiğini belirten Deere, iki liderin İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılması için Birleşmiş Milletlerin acilen adım atması gerektiğini görüştüklerini aktardı.

Deere, "İki lider, aynı zamanda Doğu Akdeniz'de iki NATO müttefiki Türkiye ve Yunanistan arasında artan tansiyondan duydukları endişeyi dile getirdi. Trump ve Macron, Yunanistan ve Türkiye'nin, farklılıkları çözmenin tek yolu olan diyaloğa bağlı kalmaları gerektiği konusunda mutabık kaldı." ifadesini kullandı.

Görüşmede Lübnan konusunun da gündeme geldiğini bildiren Deere, "Trump, ABD'nin Lübnan halkına ihtiyaç duyduğu yardımı sağlamaya devam edeceğini vurgularken, Lübnan hükümetinde acil reform, şeffaflık ve hesap verebilirlik ihtiyacı olduğunun altını çizdi." bilgisini verdi.

Öte yandan Macron da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Trump ile görüşmesinde Doğu Akdeniz, Libya ve Lübnan konularının ele alındığını kaydetti.

ABD ile görüşlerinin birçok noktada birleştiğini vurgulayan Macron, "Bölgede barış ve güvenlik bizim ortak çıkarımızdır." görüşünü paylaştı.

Macron ayrıca, BAE ile İsrail arasında yapılan anlaşmayı "cesur bir karar" olarak nitelendirerek, "Umuyorumki bu İsrail ve Filistin halkları arasında kalıcı bir barış sağlanmasına yardımcı olur." değerlendirmesinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
ABDTrumpMacronDoğu Akdeniz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs’taki İngiliz Üssü’nde çalışan siyahi askerin aracına ırkçı saldırı
Kıbrıs’taki İngiliz Üssü’nde çalışan siyahi askerin aracına ırkçı saldırı
İran'da COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 161 kişi hayatını kaybetti
İran'da COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 161 kişi hayatını kaybetti
Rusya koronavirüs aşısının üretimine başladı
Rusya koronavirüs aşısının üretimine başladı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim