"Trump’ın Kudüs kararı Filistin halkına karşı savaş ilanı”

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını "Filistin halkı ve haklarına karşı savaş ilanı" olarak nitelendirdi.

FHKC tarafından yapılan yazılı açıklamada, "ABD yönetimi, bu kararla Filistin halkına karşı düşman pozisyonuna giriyor ve İsrail'in suçlarına ortak oluyor. ABD Başkanı Trump, bu kararı duyurarak iki devletli çözüm ve barış süreci denilen hayalleri yerle bir etti." ifadeleri kullanıldı.

Filistin yönetimine müzakere deneyimlerinden ve ABD rolünden "ders çıkarma" çağrısı yapılan açıklamada, Oslo Antlaşması'ndan çekilme ve İsrail'i tanımaktan vazgeçme talebinde bulunuldu.

Kudüs'ün "İsrail'in başkenti" olarak tanınmasının "Filistin halkı ve haklarına karşı savaş ilanı" anlamına geldiğine işaret edilen açıklamada, Filistin halkı ABD'nin Kudüs'le ilgili kararına karşı güçlerini birleştirmeye davet edildi.

ABD Başkanı Trump, dün akşam düzenlediği basın toplantısında, BM Güvenlik Konseyi'nin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.

KUDÜS'TEKİ YARIM ASIRLIK İŞGAL YENİ BİR BOYUTA TAŞINDI

Doğu Kudüs'ü 5 Haziran 1967'de işgal eden İsrail, 1980'de tek taraflı olarak kentin doğusunu ve batısını "birleşik başkenti" ilan etmişti. Buna karşılık BM Güvenlik Konseyi (BMGK), 1980'de kabul ettiği 478 sayılı kararla İsrail'in ilhak ve başkent ilanını geçersiz saymıştı.

BMGK kararı çerçevesinde, ABD dahil uluslararası toplum Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğunu kabul ediyor. İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri Tel Aviv'de bulunuyor. Hiçbir ülke, Kudüs'ü ya da doğu ve batı bölümlerini başkent olarak kabul etmiyor.

ABD, Trump'ın hamlesiyle Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan ilk ülke oldu.