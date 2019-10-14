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Trump’tan bir Türkiye açıklaması daha!

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin kuzeydoğu Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin skandal niteliğinde bir açıklama daha yaptı.

14 Ekim 2019 Pazartesi 14:43
Trump’tan bir Türkiye açıklaması daha!

Başkan Trump, Twitter’dan yayınlandığı mesajda, “200 yıldır birbirleriyle savaşan insanlar arasındaki başka bir savaşa girmiyoruz. Avrupa’nın kendi IŞİD mahkûmlarını alma şansı vardı, fakat maliyeti ödemek istemiyorlar. ‘ABD ödesin’ dediler” ifadelerini kullandı.

Kürtlerin IŞİD’li tutukluları ABD’yi savaşa dahil etmek için bıraktığını savunan Trump, “Türkiye’ye büyük yaptırımlar geliyor. İnsanlar gerçekten NATO üyesi Türkiye ile savaşa girmemiz gerektiğini düşünüyor mu? Bitmeyen savaşlar bitecek” yazdı.

Trump’ın sabah Fox News’te yayınlanan Fox & Friends adlı sabah şovunu izlediği ve ardından Twitter’dan bu mesajı attığı anlaşılıyor. Çünkü ABD Başkanı, konuya ilişkin mesajlarına “Fox and Friends’teki Brian Kilmeade her şeyi yanlış anlamış” ifadesiyle başladı.

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TrumpTürkiye
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