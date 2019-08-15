Trump’tan Çin’e Hong Kong mesajı

ABD Başkanı Trump, Hong Kong’da devam eden olaylarla ilgili olarak Çin Devlet Başkanı Şi’ye çağrıda bulundu.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre; Trump, Twitter hesabından, “Çin elbette bir anlaşma yapmak istiyor, ancak önce Hong Kong ile insani bir şekilde ilgilensinler!” yorumunu yaptı.

Çin Devlet Başkanı Şi’yi çok iyi tanıdığını kaydeden Trump, “Kendisi, halkı tarafından çok saygı duyulan büyük bir lider. Hiç şüphem yok ki eğer Devlet Başkanı Şi, Hong Kong sorununu hızlı ve insani bir şekilde çözmek isterse bunu yapabilir. (Bu konuda) Bir görüşme yapalım mı?” ifadelerini kullandı.

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Hong Kong’da hüküm giyen veya haklarında suçlama iddiaları bulunan kişilerin Çin’e, Makao Özel İdari Bölgesi’ne ve Tayvan’a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı nedeniyle başlayan ve zaman içerisinde daha fazla demokrasi talebine dönüşen protestolarla dünya gündeminin ilk sıralarında yer alıyor.