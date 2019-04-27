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Trump’tan rakiplerini kızdıracak yaş çıkışı: Genç ve kıpır kıpırım!

ABD'de 2020 seçimleri için yarışa katılacak isimler yavaş yavaş ortaya çıkarken, eski başkan yardımcısı Joe Biden'ın adaylığını açıklaması Trump'ın diline dolandı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, rakiplerinin başkanlık için çok yaşlı olduğunu ima ederek, "Genç ve kıpır kıpır bir erkeğim" ifadelerini kullandı.

27 Nisan 2019 Cumartesi 09:06
Trump’tan rakiplerini kızdıracak yaş çıkışı: Genç ve kıpır kıpırım!
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ABD’de 2020’de yapılacak başkanlık seçimleri, ülke gündemindeki etkisini giderek artırıyor. ABD siyasetinde son günlerin en çok konuşulan konusu, eski Başkan Barack Obama’nın yardımcısı Joe Biden’ın yarışa katılması oldu.

Biden’ın adaylığı, diğer adaylara göre Başkan Trump’ın da ilgisini daha fazla çekti. 72 yaşındaki Trump, 76. yaşındaki Biden’ın ABD Başkanlığı yapmak için çok yaşlı olduğunu ima etti.

Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, 2020 seçimlerinde yaşın bir etken olup olmadığı sorusu üzerine “Kendimi genç bir adam gibi hissediyorum” dedi.

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Biden adaylığını videoyla duyurdu.

Genç, kıpır kıpır bir erkeğim” diye devam eden Trump, “Joe’ya bakıyorum da onun durumunu bilemiyorum. Kimse için çok yaşlı demem, ama biliyorum ki, hepsi de beni çok genç gösteriyor, hem yaş hem de enerji olarak” ifadelerini kullandı.

Trump Ocak 2017’de göreve geldiğinde 70 yıl ve 220 günle ABD Başkanı olmuş en yaşlı kişi unvanını almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
TrumpHaberKKTC
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