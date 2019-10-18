Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
"Grip aşısının ihmali sepsise yol açabilir"
"Grip aşısının ihmali sepsise yol...
Vücudu arındırmak için bu tarifler birebir
Vücudu arındırmak için bu tarifler...
Bu basit problem ciddi sağlık sorunlarına dönüşebiliyor
Bu basit problem ciddi sağlık...

Trump’tan yine skandal sözler: Bazen çocukların kavgasına izin vermek gerekir

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence arasındaki görüşme anlaşmayla sonuçlanırken, bu gelişmeden dakikalar sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın skandal sözler sarf ettiği ortaya çıktı. Trump, harekâtı 'çocukların kavgasına' benzetirken, "Bazen buna izin vermeniz gerekir" dedi.

18 Ekim 2019 Cuma 10:51
Trump’tan yine skandal sözler: Bazen çocukların kavgasına izin vermek gerekir

2020’deki Başkanlık seçimleri için Texas’ta bir mitingde konuşan Trump, harekât ve Türkiye’deki görüşmeye ilişkin akıl dışı benzetmelerde bulundu.

Türkiye’nin güney sınırını terör unsurlarından temizlemek için başlattığı harekâtı ‘çocukların kavgasına’ benzeten Trump, “Yaptığım şey alışılmış değildi. Bazen iki çocuk gibi kavga etmelerine izin vermeniz gerekir. Sonra da onları ayıracaksınız” dedi.

Söz konusu süreçte hiçbir Amerikan askerinin zarar görmediğini belirten Trump, “Havada kurşunların uçması eğlenceli değil. Biz oraya gittik ve bir ara vermelerini istedik. Kürtler müthişti. Biraz geri çekilecekler” ifadelerini kullandı.

‘SAĞ KURTULAMAZLARDI’

Olabilecek en kötü yaptırımları uyguladıklarını söyleyen Trump, “Ekonomik olarak bundan sağ kurtulamazlardı. Artık bunun önemi yok. Erdoğan bir centilmen. Ama biraz haşin sevgi olmasaydı bu anlaşma olmazdı” diye konuştu.

Trump, görüşmenin sona ermesinden kısa süre sonra Twitter’dan “Türkiye'den harika haberler var. Teşekkürler Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milyonlarca hayat kurtulacak” mesajını paylaşmıştı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Trump
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
El Chapo: Meksikalı uyuşturucu baronunun yakalanan oğlu, çatışmalar sonrası serbest bırakıldı
El Chapo: Meksikalı uyuşturucu baronunun yakalanan oğlu, çatışmalar sonrası serbest bırakıldı
NASA, Mars'taki araçlarını uzaydan görüntüledi
NASA, Mars'taki araçlarını uzaydan görüntüledi
Rusya’dan anlaşmaya dair ilk açıklama
Rusya’dan anlaşmaya dair ilk açıklama

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim