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Tsunamide öldü sanıldı, 16 yıl sonra akıl hastanesinde ortaya çıktı

Endonezya’da 2004 yılında meydana gelen tsunamide kaybolan ve öldüğü düşünülen polis memuru Abrip Asep, 16 yılın ardından bir akıl hastanesinde bulundu. Asep’in tsunami sonrası yaşadığı trajedi sonucu akli dengesinin bozulduğu öğrenildi.

19 Mart 2021 Cuma 13:25
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Tsunamide öldü sanıldı, 16 yıl sonra akıl hastanesinde ortaya çıktı

Endonezya’nın Sumatra Adası’nın batı kıyısında, 2004’te 9,1 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami meydana geldi.

Ülke tarihindeki en fazla can kaybının yaşandığı 6'ıncı deprem olarak kayıtlara geçen depremde, 230 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

16 yıl boyunca öldü sanıldı

Tsunaminin meydana geldiği gün kaybolan ve öldüğü düşünülen polis memuru Abrip Asep, 16 yılın ardından ülkenin Açe bölgesindeki bir akıl hastanesinde ortaya çıktı.

Depremin meydana geldiği 26 Aralık gününde görevde olduğu ifade edilen Asep’in, tsnumaninin ardından ağır travma yaşadığı ve akli dengesini yitirdiği öğrenildi.

Ailesi yaşadığına inanamadı

Asep’in aile üyelerinden biri, yerel medyaya yaptığı açıklamada, “İnanamadık. 16 yıldır hiçbir haber alamadık. Öldüğünü düşündük, hayatta olduğunu bilmiyorduk” dedi.

Açe Polis Departmanı’ndan yapılan açıklamada, ailesinin Asep’in hayatta olduğunu öğrendiğinde büyük sevinç yaşadığı belirtildi.

Son Güncelleme: 19.03.2021 14:46
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