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Tunus’ta düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 70 ölü

Tunus'un güneyindeki Safakes kenti açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az 70 kişi hayatını kaybetti.

11 Mayıs 2019 Cumartesi 10:05
Tunus’ta düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 70 ölü
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Tunus resmi haber ajansı TAP’ta yer alan habere göre, ülkenin güney kenti Safakes açıklarında Afrikalı düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az 70 kişi yaşamını yitirdi.

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Göçmenlerden 16’sının bölgedeki balıkçılar tarafından kurtarıldığı belirtilirken, teknenin Libya’dan hareket ettiği tahmin ediliyor.

Denizde arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Tunus
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