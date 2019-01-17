Turizm cennetinde 1 dolara satılık evler!

Sicilya Adası’nın Sambuca kasabasında bulunan evler, düşen nüfus ve yerli halkın büyük şehirlere taşınması nedeniyle 1 dolardan satışa çıkarıldı.Bu küçük kasabaya taşınmanın şartı ise 17 bin dolarlık bir bütçeyle evleri onarmak.
İtalya, daha önce de Sardinya Adası’nın Ollolai kasabasındaki evleri 1 dolardan satışa çıkarmıştı.
Ollolai’nin Belediye Başkanı Efisio Arbau, gençlerin kasabayı terk edip şehirlere taşındığını belirterek, “Tarih öncesinden kalma olan bu kasabanın yok olup gitmesine izin vermeyeceğiz” demişti.