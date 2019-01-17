Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
iPhone'larda bir dönemin sonu geldi!
iPhone'larda bir dönemin sonu geldi!
WhatsApp'ta yeni hata! Eski mesajlar yeniden ortaya çıkıyor…
WhatsApp'ta yeni hata!
Instagram'ın en çok beğenilen fotoğrafı artık bir yumurtaya ait
Instagram'ın en çok beğenilen fotoğrafı
Google Play Store'dan uygulama indirenlere müjde
Play Store'dan uygulama indirenlere müjde
Nokia 6.2 geliyor! Tüm özellikleri belli oldu
Nokia 6.2 geliyor!
banner40

Turizm cennetinde 1 dolara satılık evler!

İtalyan hükümeti, düşen nüfusu artırmak için Sicilya Adası'ndaki evleri 1 dolardan satışa çıkardığını duyurdu.

17 Ocak 2019 Perşembe 17:12
Turizm cennetinde 1 dolara satılık evler!

Sicilya Adası’nın Sambuca kasabasında bulunan evler, düşen nüfus ve yerli halkın büyük şehirlere taşınması nedeniyle 1 dolardan satışa çıkarıldı.Bu küçük kasabaya taşınmanın şartı ise 17 bin dolarlık bir bütçeyle evleri onarmak.

banner41
Sambuca Belediye Başkan Yardımcısı Giuseppe Cacioppo, satın alma sürecinin hızlı bir şekilde gerçekleştiğini belirterek, “Eski ve yeni sahipler arasında aracı değiliz. Satın almak isteyenler zaman kaybetmeden ev sahibi olacak” dedi.

İtalya, daha önce de Sardinya Adası’nın Ollolai kasabasındaki evleri 1 dolardan satışa çıkarmıştı.

Ollolai’nin Belediye Başkanı Efisio Arbau, gençlerin kasabayı terk edip şehirlere taşındığını belirterek, “Tarih öncesinden kalma olan bu kasabanın yok olup gitmesine izin vermeyeceğiz” demişti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
TurizmCennet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Küresel Risk Raporu:En büyük risk iklim değişikliği ve veri hırsızlığı
Küresel Risk Raporu:En büyük risk iklim değişikliği ve veri hırsızlığı
Amazon'un dağıtım merkezindeki çöpte ölü bebek bulundu
Amazon'un dağıtım merkezindeki çöpte ölü bebek bulundu
Kamyonet sürücüsü kaldırımdaki gençleri ezmek istedi
Kamyonet sürücüsü kaldırımdaki gençleri ezmek istedi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim