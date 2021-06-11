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Türk-Amerikan ilişkilerindeki fırsat ve anlaşmazlıklar

İki lider, Biden 20 Ocak'ta göreve başladıktan sonra sadece 23 Nisan'da telefonda görüşmüşlerdi.

11 Haziran 2021 Cuma 22:58
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Türk-Amerikan ilişkilerindeki fırsat ve anlaşmazlıklar

Biden'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasından sonra Erdoğan ile gerçekleştireceği ilk yüz yüze görüşmede, Türk-Amerikan ilişkilerindeki "fırsat ve anlaşmazlıkları" ayrı ayrı ele alacağı, insan hakları ve değerler konusunu da önemli bir ayrı başlıkta değerlendireceği kaydediliyor.

O konuşma sırasında Biden'ın önce Erdoğan ile NATO Zirvesi'nde bir araya gelmek istediğini kaydettiği, ardından da 24 Nisan açıklamasında "soykırım" ifadesini kullanacağını söylediği basına yansımıştı.

İlk yurt dışı ziyareti sırasında ikili görüşme gerçekleştireceği liderler arasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da koyan Biden'ın böylece Türkiye Cumhurbaşkanı'na önemli bir uluslararası görünüm olanağı yarattığı, bunun Ankara'ya sağlanmış önemli bir kazanım olduğu Washington'da yapılan değerlendirmeler arasında.

İki liderin birbirlerini Biden'ın 2008-2016 arası başkan yardımcılığı döneminden iyi tanıdıkları ABD'li yetkililer tarafından sıklıkla yapılan bir referans olarak dikkat çekiyor. Washington'da yapılan değerlendirmelerde, bu tanışıklığın görüşmeye olumlu bir şekilde yansıyacağı beklentisi de yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:
BidenErdoğan
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