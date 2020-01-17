Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Alphabet 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı
Son Dakika
Alphabet 1 trilyon dolar piyasa...
Temas yoluyla insandan insana bulaşıyor!
Temas yoluyla insandan insana bulaşıyor!
Ayağınızı sıcak suda günde dört kez bekletirseniz...
Ayağınızı sıcak suda günde dört...
Saç dökülmesinde B12, D ve demir eksikliğine dikkat
Saç dökülmesinde B12, D ve...
30 futbol sahası büyüklüğündeki teleskop faaliyete geçti
30 futbol sahası büyüklüğünde teleskop

Türk bilim insanından çok büyük başarı

Türk bilim insanı Betül Kaçar, Twitter hesabından Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) evrende yaşamın izlerini araştırmak için oluşturduğu ekibe kabul edildiğini duyurdu.

17 Ocak 2020 Cuma 11:44
Türk bilim insanından çok büyük başarı

ABD’deki Arizona Üniversitesi’nde Astronomi ve Moleküler Hücre Biyolojisi departmanında doçent olarak görev yapan Betül Kaçar, şu mesajı paylaştı: “Güzel bir haber. Kelimelere dökmekte zorlanıyorum ama şöyle: “Evrende yaşamın izlerini araştırmak için oluşturulan yeni bir NASA ekibine kabul edilmişim.”

Paylaşımının devamında bu yıla küçük bir sağlık sorunuyla başladığını açıklayan Kaçar, “İlaç gibi geldi bu haber sabah sabah. Her şeyin başı sağlık diyerek bitireyim” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcıları Kaçar’ın bu başarısına tebrik yağdırdı. Bunun üzerine 36 yaşındaki bilim insanı ” Çok teşekkür ederim. Benden güç alanlar, özellikle çocuklar, genç arkadaşlar, siz de bana güç veriyorsunuz” yazdı.

Kendisine “Cumhuriyet çocuğu” diye hitap edilmesinin çok anlamlı olduğunu vurgulayan Kaçar, “Borcumuz biz kadınlara eğitim fırsatı ve eşitliği veren Cumhuriyet’e. Keşiflerimiz tüm insanlığıa hediye” ifadelerini kullandı.

BETÜL KAÇAR KİMDİR?

Giresunlu bir ailenin çocuğu olan Betül Kaçar, Marmara Üniversitesi’nde kimya eğitimi gördü, ve 20 yaşında ABD’ye göç etti.

20 yaşında direkt Parkinson ve Alzheimer üzerine doktora çalışmasına başlayan Kaçar, 2010’da Atlanta’daki Emory Üniversitesi’nden doktora derecesi aldı.

Evrimin molelüler mekanizmalarına yönelik anlayışımızla ilgilenen Kaçar, doktora sonrası çalışmalarını NASA’da sürdürdü.

2012 yılında Harvard Üniversitesi'ne katılan Betül Kaçar, burada Organizma ve Evrimsel Biyoloji Departmanı'nda görev aldı.

Türk bilim insanı, 2017 yılından bu yana Arizona Üniversitesi Astronomi ve Moleküler Hücre Biyolojisi alanından çalışıyor.

“NASA’nın burs verdiği ilk Türk bilim kadını” olan Betül Kaçar, NASA Astrobiyoloji Enstitüsü’nün “önde gelen üyelerinden biri” olarak tanımlanıyor.

Anahtar Kelimeler:
Türk BilimHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Okyanustaki dev sıcak su kütlesi bir milyon kuşun ölümüne neden oldu'
'Okyanustaki dev sıcak su kütlesi bir milyon kuşun ölümüne neden oldu'
Akılalmaz olay! Kocasını göz damlasıyla öldüren kadına 25 yıl hapis cezası
Akılalmaz olay! Kocasını göz damlasıyla öldüren kadına 25 yıl hapis cezası
Hafter, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile görüştü
Hafter, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile görüştü
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim