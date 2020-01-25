Türk Donanması Libya açıklarında

Türkiye Libya konusunda hem sahada hem de masada çok yönlü adımlar atıyor. ‘Gambot diplomasisi’ kapsamında gerek Libya topraklarında korgeneral yönetimindeki Türk askerinin varlığı gerekse donanmanın Akdeniz’deki mevcudiyeti öne çıkıyor. Libya anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle donanma unsurları Afrika açıklarında giderek daha çok boy göstermeye başladı. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait savaş gemileri Libya açıklarında çeşitli görevler nezdinde sürekli varlık gösteriyor.

4 FİRKATEYN BEKLİYOR

19 Ocak’ta Almanya’nın başkenti Berlin’de ateşkese ilişkin konferans devam ederken Libya açıklarında 4 Türk savaş gemisi bulunuyordu. Türk Deniz Görev Grubu gemileri, ‘Deniz Güvenliği’ ve NATO’nun ‘Deniz Muhafızı Harekâtı'na Katkı’ gibi başlıkların yanısıra ikili eğitimler kapsamında bölgede bulunuyor. Ancak bu varlık, olası gelişmelere karşı da bir güvence olarak değerlendiriliyor. Berlin buluşması öncesi Libya açıklarında 4 fırkateynin varlığı Atina’da endişe yaratmıştı. Yunanistan’ın en büyük haber kanalı Skai TV bu endişeye yer vermiş, “Türklerin iki firkateyninin Libya’da sahile çok yakın bir vaziyette bulunduğunu, diğer iki fırkateyn ve bir lojistik destek gemisinin ise açıkta beklediğini” duyurmuştu.

2019’un son günlerinde ABD uçak gemisi USS Harry S. Truman’a Türk fırkateynlerinin eşlik ettiği tatbikatın ardından Deniz Kuvvetleri nisan ayında da Fransızları ağırlayacak. Uçak gemisi Charles de Gaulle’ün nisanda Doğu Akdeniz’deki ilk durağı Türkiye olacak. Eğitim takvimi şimdiden planlandı. Fransızlar Türk limanlarını da ziyaret edecek.