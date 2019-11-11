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Türk kökenli siyasetçi Belit Onay, Almanya'da bir ilki gerçekleştirdi

Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Yeşiller Partisi'nin adayı Belit Onay, Almanya tarihinde 16 eyaletten birisinin başkentinde Belediye Başkanı seçilen ilk Türk kökenli siyasetçi olarak tarihe geçti.

11 Kasım 2019 Pazartesi 12:12
Türk kökenli siyasetçi Belit Onay, Almanya'da bir ilki gerçekleştirdi

Almanya’da Türk kökenli siyasetçi Belit Onay, Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Almanya'da ilk kez bir Türk kökenli siyasetçi Büyükşehir Belediye Başkanlığını (16 fedaral eyaletten birinin başkenti olan Hannover kenti) kazandı ve böylelikle tarihe geçti.

Hannover Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Yeşiller Partisi'nin adayı Belit Onay, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin (CDU) desteklediği bağımsız aday Eckhard Scholz'u geride bırakarak başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazandı.

Hannover Belediyesinin internet sayfasında yer alan seçim sonuçlarına göre, Belit Onay geçerli oyların yüzde 52,9'unu alarak başkan seçildi. 38 yaşındaki Onay iki hafta önce yapılan ilk tur seçimlerini de birinci sırada tamamlamıştı.

38 yaşındaki Belit Onay, vatandaşın kira ve konut sorunlarına odaklanacağını vaat etmişti.38 yaşındaki Belit Onay, vatandaşın kira ve konut sorunlarına odaklanacağını vaat etmişti.



Böylelikle Onay, Almanya tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı olan ilk Türk kökenli siyasetçi oldu.

Hannover Belediyesi binasında açıklamada bulunan Onay, kendisini destekleyenlere teşekkür etti.

73 yıldan beri Sosyal Demokrat Partili (SPD) başkanlar tarafından yönetilen Hannover Büyükşehir Belediyesi ilk kez Yeşiller Partili bir belediye başkanı tarafından yönetilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Belit Onay
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