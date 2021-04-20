Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İçkiyi pantolonunun içine sokmuş
İçkiyi pantolonunun içine sokmuş
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
2 ay cezaevinde bekleyecek
2 ay cezaevinde bekleyecek
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
1 ay cezaevine gönderildiler
1 ay cezaevine gönderildiler

Türk SİHA'ları dünyayı fethediyor

İspanya’da yayın yapan El Periodico gazetesi, Türk SİHA’ların başarısına geniş yer vererek, "Türk insansız hava araçları dünyayı fethediyor. Türk SİHA'ları, savaşın doğasını değiştirdi. Türk ordusunun tacındaki pırlanta" ifadelerine yer verildi.

20 Nisan 2021 Salı 11:54
345 Okunma
Türk SİHA'ları dünyayı fethediyor

Suriye, Libya ve Azerbaycan'da sahada destan yazan Türk SİHA’ları dünya basınının gündeminden düşmüyor.

İspanyol gazetesi El Periódico, Bayraktar TB2 SİHA’ların başarısına geniş yer verdi.

‘Türk ordusunun tacındaki pırlanta’

Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ’da SİHA’ların başarısına atıfta bulunan El Periodico gazetesi, Baykar Savunma tarafından üretilen ve geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA’larının, savaşın doğasını değiştirdiğini de vurguladı.

Gazetede yer alan makalede, Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ’daki çatışmalarda, SİHA’ların üstün başarı gösterdiği ifade edilerek, SİHA’lar için, ‘Türk ordusunun tacındaki pırlanta’ benzetmesi yapıldı.

SİHA’lar, Suriye'de ateşkesi getirdi

Suriye’de Esad rejiminin İdlib’e başlattığı saldırının, Türk SİHA’ları tarafından durulduğunu yazan İspanyol gazetesi, birkaç gün içinde Rus yapımı uçaksavar ve hava savunma sistemleriyle birlikte Esad rejimine ait birçok tankın da etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Haberde, “Mart ayı başında Türk ordusunun müdahalesi, COVID-19 salgını ve Suriye’deki ekonomik kriz nedeniyle ülkede silahlar sustu” denildi.

"Türk SİHA'ları, savaşın doğasını değiştirdi"

İspanya’daki Navarra Üniversitesi profesörü Michael Tanchum, "Türkiye’nin SİHA’ları etkin kullanımı, savaşın doğasını değiştirdi. Ancak bu durum sadece SİHA’larla alakalı değil. SİHA’lar çok etkili çünkü birçok ülkenin maliyetini karşılayamayacağı sofistike elektronik sistemlerle dolu. Ayrıca birçok ülkenin bu sistemleri kullanabilecek kadar eğitimli personelleri yok" dedi.

Libya'da Hafter durduruldu

Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki resmi temsilci Ulusal Milli Birlik (UMB) hükümetinin Türk SİHA’ları sayesinde Trablus’a taarruz eden silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’i durdurduğunu aktaran gazete, UMB’nin karşı taarruza geçmesine olanak sağladığını ifade etti.

Gazete son olarak Türk SİHA’larının Azerbaycan-Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da çıkan savaşta, Azerbaycan’a zaferi getirdiğini yazdı.

Anahtar Kelimeler:
SİHAİspanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, duvarda asılı kaldı
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, duvarda asılı kaldı
Oxford Üniversitesi 57 bin lira karşılığında yeniden corona virüse yakalanmayı kabul eden gönüllüler arıyor
Oxford Üniversitesi 57 bin lira karşılığında yeniden corona virüse yakalanmayı kabul eden gönüllüler arıyor
Küresel ısınma nedeniyle çok yakında hepimiz aynı kahveyi tüketeceğiz
Küresel ısınma nedeniyle çok yakında hepimiz aynı kahveyi tüketeceğiz
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim