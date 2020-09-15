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Türk-Yunan heyetlerinin görüşmesi başladı

Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantı, NATO Karargahı'nda başladı.

15 Eylül 2020 Salı 16:04
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Türk-Yunan heyetlerinin görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasındaki görüşme sonrasında, NATO Karargahı'nda Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında toplantı yapılması kararlaştırılmıştı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alınacağı teknik toplantı NATO Karargahı'nda başlamıştır" sözlerine yer verildi.

"Görüşmelere hazırız"

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Atina'da ağırladığı Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile ortak basın toplantısında konuştu.

Yunan Başbakan diyalog için yine şart öne sürerek, "Türkiye gerginliği azaltma yönünde adım atarsa istikşafi görüşmelere derhal hazırız" dedi.

İki ülke arasında deniz yetki alanlarına ilişkin istikşafi görüşmeler 2002 yılında başlatıldı. Son görüşme ise 2016 yılında Atina'da gerçekleştirildi.

Bu tarihten sonra Ankara-Atina hattındaki görüşmeler, siyasi istişareler formatında devam etmiş ancak istikşafi çerçeveye dönmemişti.

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