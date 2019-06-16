Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Stranger Things şimdi de oyun olarak karşımıza çıkıyor
Stranger Things oyun olarak karşımıza...
PUBG Mobile için yepyeni güncelleme: Ölüm maçı geliyor
PUBG Mobile için yepyeni güncelleme
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel yol: Belediye değil, yayalar yaptı
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel...
Gece geç uyuyanlar 'vücut saatini 3 haftada eğitip daha sağlıklı olabilir'
Gece geç uyuyanlar 'vücut saatini...
Apple tüm dünyada alay konusu oldu!
Apple alay konusu oldu!

Türkiye'den Avrupa'ya geçen sığınmacıların sayısında belirgin düşüş

AB Komisyonu verilerine göre, Türkiye'den Avrupa'ya geçen sığınmacıların sayısı bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 30 oranında azaldı.

16 Haziran 2019 Pazar 15:25
Türkiye'den Avrupa'ya geçen sığınmacıların sayısında belirgin düşüş

Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçen sığınmacıların sayısında bu yılın ilk dört ayında gözle görülür bir azalma kaydedildi.

Welt am Sonntag gazetesinde yer alan habere göre 5 Mayıs 2019'a kadar 11 bin 217 sığınmacı Türkiye'den Avrupa'ya geçti. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 15 bin 833 olarak açıklanmıştı. Böylece sığınmacıların sayısında bir yılda yüzde 29 oranında bir gerileme tespit edildi.

Avrupa Birliği Komisyonu verilerine göre, Türkiye üzerinden Avrupa'ya gelen sığınmacılar ağırlıklı olarak Yunanistan'a intikal ederken, az sayıda sığınmacı ise Bulgaristan veya İtalya'ya ulaştı.

Türk makamları, Avrupa'ya geçen göçmenlerin sayılarındaki gerilemeye rağmen, hedefi Avrupa olan çok sayıda sığınmacının Türkiye-Yunanistan sınırını geçmeye çalıştığını ve bunlardan çoğunun sınırda yakalandığını açıkladı.

Cuma günü Yunan sahil güvenlik birimleri de 77 kişiyi taşıyan bir Türk teknesinin Mora Yarımadası yakınlarında durdurulduğunu açıklamıştı. 

Ankara ve Brüksel 2016 yılının Mart ayında bir anlaşma yaparak, Suriyeliler başta olmak üzere sığınmacıların gayri resmi yollarla Avrupa'ya geçmelerinin engellenmesi konusunda uzlaşmıştı. AB, anlaşma kapsamında Türkiye'ye milyarca euro'luk destek vaadinde bulunmuştu.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Amerika ülkelerinin büyük bölümünde elektrik kesintisi
Güney Amerika ülkelerinin büyük bölümünde elektrik kesintisi
Yeni Zelanda’da iki uçak havada çarpıştı
Yeni Zelanda’da iki uçak havada çarpıştı
Vietnam'ın ilk yerli otomobili Fadıl satışa çıkıyor
Vietnam'ın ilk yerli otomobili Fadıl satışa çıkıyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim