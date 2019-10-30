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Türkiye, Nagoya kentinde başkonsolosluk açacak

Türkiye, Japonya’nın Nagoya kentinde başkonsolosluk açacak.

30 Ekim 2019 Çarşamba 10:23
Türkiye, Nagoya kentinde başkonsolosluk açacak

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, Japonya’nın Osaka kentinde açılması planlanan başkonsolosluk kararı iptal edildi.

Bunun yerine Nagoya Başkonsolosluğunun açılmasına karar verildi.

Nagoya Başkonsolosluğunun görev alanı Kinki, Chugoku, Shikoku, Kyushu, Okinawa bölgeleri ile Chubu bölgesi içinde yer alan Aichi, Gifu, Fukui ve İshikawa vilayetlerini kapsayacak.

Tokyo Büyükelçiliğinin konsolosluk şubesinin görev alanı da Nagoya Başkonsolosluğu görev alanı hariç tüm Japonya ve Mikronezya Federe Devletlerini kapsayacak.

BRT/AA

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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeNagoya
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