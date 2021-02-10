Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Suçunu kabul etti
Suçunu kabul etti
Cinayet zanlılarına 8 gün daha tutukluluk
Cinayet zanlılarına 8 gün daha...
Mengi cinayeti zanlılarına 3’er gün tutukluluk
Mengi cinayeti zanlılarına 3’er gün...
Kadına Şiddet Bitmiyor
Kadına Şiddet Bitmiyor
3 kişiyi vurmuştu; cezaevine gönderildi
3 kişiyi vurmuştu; cezaevine gönderildi

Türkiye'nin uzay programı dünya basınında geniş yer buldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Milli Uzay Programı, başta Associated Press ve Reuters haber ajansları olmak üzere ABD basınında geniş yer buldu.

10 Şubat 2021 Çarşamba 11:37
579 Okunma
Türkiye'nin uzay programı dünya basınında geniş yer buldu

AP’nin, "Türkiye, 2023 Ay görevini içeren uzay programını açıkladı" başlığıyla verdiği haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'daki programda yaptığı konuşmasından alıntılara yer verildi.

Haberde, Milli Uzay Programı’nın, "Erdoğan’ın, Türkiye'yi genişletilmiş bölgesel ve küresel role yerleştirme vizyonunun bir parçası olarak görüldüğü" şeklinde değerlendirme yapıldı.

Türkiye’nin 2018’de Türk Uzay Ajansını kurduğuna işaret edilen haberde, Milli Uzay Programı’nın bilim insanlarına araştırmalar için yeni iş alanları açılmasına ve ülkeden beyin göçünün azaltılmasına etki edebileceği görüşü dile getirildi.

Reuters'in, "Erdoğan, 'Türkiye 2023'te Ay'a ulaşmayı hedefliyor' dedi" başlıklı haberinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tanıttığı Türkiye'nin Milli Uzay Programı değerlendirildi.

Haberde, Erdoğan’ın programda yaptığı konuşmada belirlediği 10 stratejik hedefe işaret edilirken, Türkiye’nin 8 Ocak’ta ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden uzaya fırlatılan yeni uydusu Türksat 5A’nın da altı çizildi.

AP ve Reuters'in konuya ilişkin haberleri, ABD'nin ulusal ve yerel televizyon ile gazetelerinde de geniş olarak kullanıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'da son 24 saatte 61 kişi hayatını kaybetti
İran'da son 24 saatte 61 kişi hayatını kaybetti
Dünyada ilk kez laboratuvar ortamında yapay biftek üretildi
Dünyada ilk kez laboratuvar ortamında yapay biftek üretildi
AB'den 'aşılara onay vermede geciktik' açıklaması
AB'den 'aşılara onay vermede geciktik' açıklaması
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim