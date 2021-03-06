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Türkiye ve Mısır ılımlı adım attı, Atina endişelendi

Türkiye ile Mısır'ın Doğu Akdeniz'de karşılıklı ılımlı açıklamaları Atina'yı panikletti. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Mısır Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü. Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'ın da Pazartesi günü Mısır'a gitmesi bekleniyor.

06 Mart 2021 Cumartesi 15:17
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Türkiye ve Mısır ılımlı adım attı, Atina endişelendi

Atina her fırsatta provokasyona başvururken, Türkiye ise hukuk çerçevesinde Doğu Akdeniz'deki haklarını koruyor.

Uluslararası hukukun gereği, Mısır tarafından da uygulanınca Atina telaşlandı. Miçotakis yönetimi, Kahire ile diplomasiyi hızlandırdı.

Mısır, hidrokarbon ihalesine çıktı

Mısır, Akdeniz'de 24 parselde hidrokarbon ihalesine çıktı.

Bu ihalede, 18 numaralı parselin bulunduğu bölgeyi, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarını dikkate alarak belirledi.

Ankara da Mısır ile deniz yetki alanlarının belirlenmesi için müzakerelerin başlayabileceği mesajını verdi.

Bu ılımlı adımlar üzerine Yunanistan harekete geçti.

Mısır'dan ihale haritasının değiştirilmesi istenecek

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi telefonla aradı.

Görüşmenin ardından, Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Kahire'ye giderek temaslarda bulunacağı, iki ülke arasındaki enerji alanında iş birliği ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri görüşeceği açıklandı.

Yunanistan basını, Dendias'ın Mısır'dan ihale ile ilgili haritayı değiştirmesini isteyeceğini yazdı. 

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