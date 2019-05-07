Uçak faciasının sebebi ortaya çıktı: Bavulunu almak için insanlar ölmüş

Rusya’nın başkenti Moskova’daki Şeremetyevo Havalimanı’nda dün korkunç bir kaza meydana gelmişti… Moskova-Murmansk seferini yaparken Şeremetyevo Havalimanı’na acil dönüş yapan ve piste inişi esnasında alev alan uçakta bulunanların durumu ile ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı.

41 kişinin yanarak can verdiği olayda Rus Aeroflot firmasına ait SSJ-100 tipi yolcu uçağı havalandıktan kısa bir süre sonra dönmek zorunda kalmış ve acil iniş yaparken arka kısmı alev almıştı. Yaşananların ardından soruşturma başlatılırken facianın detayları ortaya çıktı. Mürettebat dahil 78 kişinin bulunduğu uçaktan sağ kurtulanlar Rus basınına konuştu. Bazı yolcular, uçaktan tahliye edilirken Dmitry Khlebuşkin isimli kilolu yolcunun yolu tıkadığını söyleyerke şikayetçi oldu.

Yolcular, Khlebuşkin’in tahliye sırasında başüstü dolabından bavulunu almak için yolu tıkadığını ve bu sebeple insanların yaralandığını ve yaşamını yitirdiğini aktardı. 10C numaralı koltukta oturan Khlebuşkin’in yolu tıkadığı için arkasında oturan sadece 3 kişinin kurtulabildiği belirtildi. Uçaktan çıktıktan sonra elinde bavuluyla basın mensuplarına konuşan Khlebuşkin, yaşadıklarından dolayı havayolu şirketine dava açacağını söyledi.

Uçaktaki koridoru tıkadığı için tepki çeken yolcunun sallana sallana çıkması Rusya’da gündem oldu.