Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kirasını ödemedi diye başına inşaat demiriyle vurdu
Kirasını ödemedi diye başına inşaat...
İşledikleri suçlar saymakla bitmiyor
İşledikleri suçlar saymakla bitmiyor
7 gün daha tutuklu kalacaklar
7 gün daha tutuklu kalacaklar
3 kilo hintkeneviriyle yakalandılar
3 kilo hintkeneviriyle yakalandılar
"Gelmezsen evi yıkacağım"
"Gelmezsen evi yıkacağım"

Uçaktaki yolcuları rahatsız edince koltuğa bağlandı

Rusya'da, Vlodivostok-Novosibirsk seferini yapan uçakta diğer yolcuları rahatsız eden kadın, iple koltuğa başlandı.

07 Mart 2021 Pazar 15:51
462 Okunma
Uçaktaki yolcuları rahatsız edince koltuğa bağlandı

Rusya’da iç hatlar seferi yapan uçakta diğer yolcuları rahatsız eden kadın, koltuğa bağlandı.

Vlodivostok kentinden Novosibirsk kentine sefer yapan uçakta uyuşturucu etkisi altında olduğu belirlenen 39 yaşındaki kadın yolcu, kalkıştan 15 dakika sonra uçağın kabininde gezinmeye başladı.

Uyarılara rağmen diğer yolcuları rahatsız edip üzerindeki elbiseleri çıkarmaya başlayan kadına müdahale edildi.

Kadın yolcu, kabin görevlileri ve diğer yolcular tarafından iple koltuğuna bağlandı.

GÖZLATINA ALINDI

Rusya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Uçak havalandıktan 15 dakika sonra yolculardan biri koltuğundan kalktı ve kabinde amaçsızca dolaşmaya başladı. Giysilerini çıkarmaya çalışan kadın, kabin görevlilerinin uyarılarına yanıt vermedi” denildi.

Yolcunun iniş sonrası polis tarafından gözaltına alındığı aktarıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere’de hemşireler yüzde 1’lik zam teklifini protesto etti
İngiltere’de hemşireler yüzde 1’lik zam teklifini protesto etti
ABD'de ağır bilanço
ABD'de ağır bilanço
Biden’ın yardım paketi ABD Senatosu’nda onaylandı ; Bitcoin yükselişte
Biden’ın yardım paketi ABD Senatosu’nda onaylandı ; Bitcoin yükselişte
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim