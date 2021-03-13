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Uğur Şahin'den korkutan açıklama!

Pfizer – BioNTech’i geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin, koronavirüs salgınıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Şahin, Kovid-19 salgınının dünyanın gördüğü en kötü salgın olmayacağını ve gelecekteki salgınlar için hazırlıklı olmak gerektiğinin altını çizdi.

13 Mart 2021 Cumartesi 14:11
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Uğur Şahin'den korkutan açıklama!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ilk aşıyı geliştiren Biontech şirketinin kurucusu bilim insanı Prf. Dr. Uğur Şahin ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg'e önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde de normalleşme için dikkat çeken tarih açıklamasıyla gündeme gelen Şahin'in dikkat çeken uyarısı gündeme bomba gibi düştü.

Hürriyet'te yer alan habere göre Uğur Şahin, röportajında Kovid-19 salgınının dünyanın gördüğü en kötü salgın olmayacağını; gelecekte hepimizi daha ölümcül ve yıkıcı salgınların beklediğini söylerken bu durumla başa çıkmanın anahtarının hazırlıklı olmak olduğunun altını çizdi.

Şahin'e göre hazırlıklı olmak için insanlığın alabileceği en büyük önlemin aşılarda saklı olduğunu vurguladı.

Uğur Şahin röportajında şu ifadelere yer verdi:

"İlaç üreticileri ve dünya devletlerinin birincil hedefi bir aşı üretildikten sonra tüm dünyayı üç ay içinde bağışık hale getirecek bir üretim kapasitesine ulaşmak olmalıdır."

Dünyadaki aşılama üretimi ve kampanyaların şu anki durumuna bakınca bu gerçekleşmesi zor bir hayal gibi görünüyor. Şahin bunun çözümünün ise devletler ve özel sektör arasında yapılacak ortaklıkta yattığını belirtiyor. Bunun sağlanması için de sigorta sistemindeki sorunların giderilmesi gerekiyor.

Şahin "Dünyadaki tüm nüfus için yeterli dozu üretmeye hazır değiliz." diyor ve ekliyor:

"Bunun değişmesi gerek. Aşıyı sadece hızlıca bulmak değil aynı zamanda yeterli dozu hızlıca üretmek de en önemli zorunluluk."

2022’DE HEDEF 3 MİLYAR DOZ

Şu an itibarıyla Avrupa nüfusunun yüzde 7’si, ABD nüfusunun ise yüzde 19’u en az 1 doz aşı olmuş durumda. Şahin, aşı üreticilerinin gelecek yıl tüm dünyaya yetecek dozu sağlayacağını düşünüyor.

Pfizer-BioNTech’in 2022 için koyduğu yıllık hedef Şahin tarafından 3 milyar doz olarak açıklanmıştı. Ortaklıklara açık olduğunu belirten Şahin, “Ancak sadece onlara bağlı kalamayız” diye konuştu.

ŞAHİN'E GÖRE NORMALLEŞME NE ZAMAN?

Uğur Şahin geçtiğimiz haftalarda normalleşme süreci hakkında Alman basınına açıklamalarda bulunmuş; Der Spiegel ve Bild gazetesine verdiği mülakatta, aşılamayla birlikte vaka sayılarında önemli ve kalıcı düşüşün Mayıs- Haziran aylarında gerçekleşeceğini söylemişti.

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