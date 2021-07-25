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Uğur Şahin ve Özlem Türeci, 'Tek işimiz Covid-19 değil' dediler ve kolları sıvadılar

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Pfizer ile geliştirdikleri corona virüsü aşısı ile tüm dünyanın tanıdığı bir marka haline gelen BioNTech, dikkat çekici bir karar aldı. Şirketin kurucularından Uğur Şahin, "Tek işimiz Covid-19 değil" diyerek harekete geçti.

25 Temmuz 2021 Pazar 15:44
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Uğur Şahin ve Özlem Türeci, 'Tek işimiz Covid-19 değil' dediler ve kolları sıvadılar

Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in Almanya’da kurduğu BioNTech uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken bir adım attı.

Şirket ünlü biyoteknoloji şirketi Gilead Sciences bünyesindeki Kite Pharma’nın ABD’deki AR&GE merkezi ve üretim tesislerini satın aldı. Bu anlaşmada ne kadar para harcanacağına dair bir açıklama yapılmazken, satışın bu ayın sonunda resmen tamamlanması bekleniyor.

BioNTech tarafından yapılan açıklamada, “Kite fabrikasında ABD’deki üçüncü doz aşının klinik deneyleri yapılacaktır” denildi. Corona virüsü aşısını mRNA teknolojisiyle geliştiren BioNTech, farklı hastalıklara ve virüslere karşı da çalışmalarını sürdüreceğini duyurdu. Şirket CEO’su Uğur Şahin bir açıklama yaptı.

Covid-19 aşısı ile şirketin adını duyurmasına rağmen Şahin, “BioNTech’in işlerinin temeli kanserle mücadele olacaktır. Kite’ı satın almamız bu klinik çabaları ABD’de yapmamıza ve hücre terapisi alanında ön sıralarda yer almamıza büyük katkı sağlayacaktır” dedi. Şahin ayrıca, “Kite’ın tesisleri ve sistemleri aracılığıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Geçen yıl bünyemize kattığımız Neon Therapeutics ile güçlendiğimiz çalışmalarımıza katkı sağlayacaktır” dedi.

BioNTech tarafından yapılan açıklamada Gaithersburg’taki tesislerde çalışan Kite mensuplarına BioNTech’te iş teklif edileceği ve kimsenin işten çıkarılmayacağı belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Uğur ŞahinÖzlem TüreciCovid19
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