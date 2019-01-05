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Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin "Otosefal" Statü Kazanması

Moskova Patrikhanesi, Fener Rum Patriği Bartholomeos’un Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne "otosefal" statü kazandıran “Tomos” isimli kararnameyi Ukrayna’ya vermesine tepki gösterdi.

05 Ocak 2019 Cumartesi 18:01
Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin "Otosefal" Statü Kazanması

Moskova Patrikhanesi medya ve toplumla ilişkiler temsilcisi Vladimir Legoyda, yaptığı açıklamada, Tomos’un imzalanmasının Ortodoks yasalarına aykırı olduğunu savunarak, hiçbir geçerliliği olmadığını öne sürdü. 

Legoyda, “Tomos, ardı arkası kesilmeyen siyasi ve kişisel hırsların sonucu olan bir kağıttır.” ifadelerini kullandı.

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Moskova Patrikhanesi Basın Sözcüsü Aleksandr Volkov ise Fener Rum Patriği Bartholomeos’un Tomos’u imzalayarak Ortodoks dünyasını böldüğünü ve kendisini Ortodoks dünyasından kopardığını savundu.

Moskova Patrikhanesi Ukrayna Ortodoks Kilisesi Enformasyon Bölümü Başkanı Piskopos Kliment de TASS haber ajansına yaptığı açıklamada, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne verilen Tomos’un temel Ortodoks yasalarına aykırı olduğunu iddia etti. 

Kliment, “Bu belge (Tomos), yalnızca bizim kilisemizin değil, aynı zamanda tüm diğer Ortodoks kiliselerin de uyguladığı temel yasalara kesinlikle saygı gösterilmeden oluşturuldu ve imzalandı.” değerlendirmesinde bulundu.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne "otosefal" (Ortodokslukta kendilerine ait bir baş tarafından yönetilen Ortodoks kiliselerine verilen isim) statü kazandıran “Tomos” isimli kararnameyi İstanbul’da Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun da katıldığı törenle bugün Ukrayna Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Epifaniy’e vermişti.

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Ukrayna Ortodoks KilisesiOtosefalHaber
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