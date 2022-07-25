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Ukrayna’ya 1,59 milyar Euroluk destek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Yatırım Bankası’nın (EIB) Ukrayna’ya 1,59 milyar euroluk finansal desteğe onay verdiğini açıkladı.

25 Temmuz 2022 Pazartesi 22:19
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Ukrayna’ya 1,59 milyar Euroluk destek
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AB'nin Ukrayna’ya finansal yardımları devam ediyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Yatırım Bankası’nın (EIB) Ukrayna’ya 1,59 milyar euroluk finansal desteğe onay verdiğini duyurdu. Söz konusu finansal yardımın 1 milyar eurosunun hemen serbest bırakılacağını aktaran von der Leyen, finansmanın altyapının yeniden inşasına ve hizmetlerin sürdürülmesine yardımcı olacağını ifade etti.

AB, Ukrayna'ya 1 milyar euroluk makro-finansal yardım paketine onay vermişti

Ursula von der Leyen, 12 Temmuz’da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, AB’nin Ukrayna'ya 1 milyar euroluk makro-finansal yardım paketine onay verdiğini bildirmiş, yardımın Ukrayna'ya bu ay içinde ulaşacağını aktarmıştı. Von der Leyen, söz konusu yardımın Ukrayna’yı güçlendireceğini ifade ederek, “Ukrayna'nın yanındayız şimdi ve gelecekte” demişti.

AB Komisyonu, geçtiğimiz mayıs ayında Ukrayna için yaklaşık 9 milyar euroluk makro-finansal yardım paketi hazırlamıştı. AB’nin Rusya’nın saldırılarının başlamasından bu yana Ukrayna’ya sağladığı yardım miktarı 2 milyar euroyu aştı.

Anahtar Kelimeler:
UkraynaAvrupa BirliğiDestek
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