Ülkeler arası maske savaşı başladı

Kovid-19, dünya çapında maske ve eldiven gibi koruyucu ekipmanlara olan ihtiyacı artırdı. Ülkeler, daha önce benzeri görülmemiş şekilde, birbirlerinin siparişlerine el koymaya başladı.

Kıtaları aşan bu savaşın ilk örneği mart başında Çekya ve İtalya arasında yaşandı. Çekya, İtalya’nın sipariş ettiği 110 bin maskeye el koydu. Sorun ancak diplomatik girişimlerin ardından çözülebildi.

İtalya, diğer bir sorunu da Fransa ile yaşadı. Fransız basınına göre, İsveç sağlık şirketi Mölnlycke’nin Çin’den satın aldığı maskelere 3 Mart’ta Fransa’da el konuldu. Virüsten en çok etkilenen İtalya ve İspanya’ya gidecek olan maskelerin serbest bırakılması için İsveç hükümeti devreye girdi.

FRANSA ANCAK MASKELERİN YARISINI İTALYA VE İSPANYA’YA GÖNDERDİ

Yaklaşık 2 hafta süren diplomatik çabanın ardından ancak maskelerin yarısı İtalya ve İspanya’ya gönderilebildi. Şirket, bundan sonraki siparişleri Belçika üzerinden İtalya ve İspanya’ya göndereceklerini duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, maske meselesinin “bağımsızlık” ve “egemenlik” sorunu olduğunu belirterek üretim sayısının artırılmasını istedi.

Almanya da 8 Mart’ta İsviçre’ye gidecek 240 bin maskenin ihracatına izin vermeyerek ürünlere el koydu. İsviçre, sorunun çözülmesi için diplomatik girişim başlattı.

FRANSA’NIN MASKELERİ, NAKİT ÖDEME YAPAN ABD’YE GÖNDERİLDİ

Başka ülkelerin maskelerine el koyan Fransa ve Almanya’nın da başına aynı şey geldi. Fransa’da Paca Bölgesi Başkanı Renaud Muselier, 2 Nisan’da yaptığı açıklamada, Çin’den sipariş ettikleri maske ve diğer koruyucu ürünlerin ABD’ye gönderildiğini duyurdu.

Ödemesi yapılmasına rağmen ürünlerin kendilerine gönderilmediğini söyleyen Muselier, “Çin’deki havalimanında Fransızların sipariş ettiği maskeler, Amerikalılar tarafından nakit parayla satın alındı ve Fransa’ya gelmesi gereken uçak ABD’ye gitti.” dedi.

ALMANYA, ABD’Yİ “MODERN KORSANLIKLA” SUÇLADI

Almanya da salgınla mücadelede kullanmak üzere satın aldığı 200 bin koruyucu maskeye ABD’nin el koyduğunu duyurdu.

Berlin İçişleri Senatörü Andreas Geisel, 3 Nisan’da yaptığı açıklamada, eyalet yönetiminin satın aldığı, koronavirüs ve enfeksiyona karşı koruma sağlayabilen “FFP-2″ maskelere Tayland’ın başkenti Bangkok’ta ABD’nin el koyduğunu söyledi.

Geisel, ABD’yi sert dille eleştirerek ”ABD’nin yaptığı modern korsanlık eylemidir.” dedi.

“VAHŞİ BATI YÖNTEMLERİ UYGULANMAMALI”

Federal hükümetten ABD’yi uluslararası kurallara uymaya çağırmasını isteyen Geisel, ”Transatlantik ortaklara böyle davranamazsınız. Küresel kriz zamanlarında bile ‘Vahşi Batı’ yöntemleri uygulanmamalıdır.” diye konuştu.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da maske savaşı yaşandığını belirterek “Çin’deki bu maskeler yüzünden dünyada savaşan insanların hikayelerini duyuyorsunuz. Bu iyi bir gelişme değil ama güçlü talebi yansıtıyor.” dedi.

TRUMP, MASKE ÜRETİCİSİ ŞİRKETİ TEHDİT ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump, koruyucu maske üreticisi 3M’yi maske ihracatını kesmesi için tehdit etti. 3 Nisan’da yaptığı açıklamada, ihracatın devam etmesinin şirket için “ciddi sonuçları olabileceğini” kaydeden Trump, “3M’nin ürettiği maskeleri ne yaptığını gördükten sonra, Savunma Üretim Yasası’nı devreye soktuk. Hükümetimiz için maskelere ne olduğunu görmek bizim için sürpriz oldu. Bunun bedeli büyük olacak.” ifadesini kullandı.