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"Ülkemizi bir araya getirmeyi en büyük önceliğim yapacağım"

 İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak, ülkenin derin bir ekonomik zorlukla karşı karşıya olduğunu belirterek, istikrara ve birliğe olan ihtiyacın önemini vurguladı.

24 Ekim 2022 Pazartesi 21:05
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"Ülkemizi bir araya getirmeyi en büyük önceliğim yapacağım"



İngiltere'de 20 Ekim'de iktidardaki Muhafazakâr Parti liderliğinden istifa eden Liz Truss'ın ardından parti içerisinde başlayan liderlik yarışını kazanarak ülkenin yeni başbakanı olan Sunak, ilk konuşmasını yaptı.

Sunak, konuşmasının başında, olağanüstü zor koşullar altında ülkeye yaptığı hizmetlerden ötürü Truss'a teşekkür etti.

Muhafazakâr Parti milletvekillerinin desteğini alarak, partinin yeni lideri seçilmekten büyük onur duyduğunu dile getiren Sunak, partisi ve ülkesine hizmet edecek olmanın hayatının en büyük ayrıcalığı olduğunu söyledi.

Sunak, İngiltere'nin büyük bir ülke olduğunu ve bu ülkeye çok şey borçlu olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak, derin bir ekonomik zorlukla karşı karşıya olduğumuza şüphe yok. Artık istikrara ve birliğe ihtiyacımız var. Partimizi ve ülkemizi bir araya getirmeyi en büyük önceliğim yapacağım. Çünkü karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelmenin ve çocuklarımız ve torunlarımız için daha iyi, daha müreffeh bir gelecek inşa etmenin tek yolu bu. Size dürüstlük ve alçakgönüllülükle hizmet edeceğime ve İngiliz halkına hizmet etmek için her gün çalışacağıma söz veriyorum."

Sunak, İngiltere Kralı 3. Charles’tan hükümeti kurma görevini devralacak ve böylelikle resmen İngiltere'nin yeni başbakanı olacak.

Anahtar Kelimeler:
BaşbakanİngiltereRishi Sunak
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