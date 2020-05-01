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Umutlandıran haber

Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği corona virüs aşısı birkaç ay içinde dağıtılabilir

01 Mayıs 2020 Cuma 09:50
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Umutlandıran haber

İngiltere’de geçtiğimiz hafta insan deneylerine başlayan Oxford Üniversitesi geliştirdiği yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı aşının dağıtımı için ilaç firması AstraZeneca işe anlaştı. Eğer aşının haziran ayında sonuçlanacak ilk deneyleri başarılı olursa, birkaç ay içinde neredeyse ücretsiz olarak dünya genelinde yüz milyonu aşkın dozun dağıtılabileceği duyuruldu. Öte yandan dünya genelinde 8 aşının klinik testleri başladı.

İngiltere'nin prestijli üniversitesinden biri olan Oxford Üniversitesi, bugün İngiltere merkezli ilaç şirketi AstraZeneca ile hali hazırda denenmekte olan corona virüs aşısı adayının kullanıma hazır hale getirmek için anlaşma yaptığını açıkladı. Üniversite yaptığı yazılı açıklamada, aşının klinik deneylerinin yapıldığını ve corona virüse karşı tam etkili olduğu kanıtlanırsa hemen üretim aşamasına geçileceğini vurguladı.


KAR AMACI GÜDÜLMEYECEK

AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi’nin yaptığı bu ortaklık kapsamında, aşı adayı başarılı olursa dünya çapında erişebilir olacak. Aşının, düşük ve orta gelirli ülkelerde hızlı dağıtılması için uluslararası ortaklarla çalışılacak. Anlaşmanın her iki tarafı da kar amacı gütmediklerini, sadece üretim ve dağıtım için bütçe ayırdıklarını bildirdi.   

KLİNİK TESTLERİN İLK SONUÇLARI HAZİRAN AYINDA BEKLENİYOR

Oxford Üniversitesi Tıp Profesörü Sir John Bell, “AstraZeneca ile ortaklığımız önümüzdeki yıllarda salgınla mücadelede büyük bir güç olacak. Etkili bir onaylanmış bir aşımız olduğunda, corona virüse karşı güçlü bir durumda olacağız” dedi. Aşının ilk klinik deney sonuçlarının Haziran ayında netleşmesi bekleniyor, olumlu sonuç elde edildiktan ve gerekli otoriterden onay alınması nın hemen ardından üretime geçilecek.  

8 AŞININ KLİNİK DENEYLERİ BAŞLADI

Diğer taraftan, dünya genelinde bilim insanlarının virüse karşı aşı çalışmaları sürüyor. Son olarak Alman ve ABD merkezli iki firmanın virüse karşı geliştirdiği potansiyel aşının insan üzerinde denemelerine başlandı. Böylelikle 8 aşının klinik deneyleri başlamış oldu.

Daha önce, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yaptıüı açıklamada, dünya genelinde 3 buçuk milyondan fazla kişiyi enfekte eden virüsü durdurma çabalarına yeni araştırmaların katıldığını duyurmuş, dünya gelinde 83 corona virüs aşısının geliştirildiğini bildirmişti.

DSÖ, yaptığı açıklamada, "Geliştirilen aşıların 6'sının insanlar üzerinde klinik testleri başladı 6 potansiyel aşının 3'ü Çin'de test ediliyor" ifadelerini kullanmıştı. 

Öte yandan bir kişinin corona virüse yakalanıp yakalanmadığını tespit eden yeni bir antikor testinin Avrupa genelinde kullanımına onay verildi.

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