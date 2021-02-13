Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
3 gün daha tutukluluk
3 gün daha tutukluluk
Kundaklama zanlısı mahkemeye çıktı
Kundaklama zanlısı mahkemeye çıktı
Elshaify’nin şüpheli ölümü
Elshaify’nin şüpheli ölümü
Evinde ve arabasında uyuşturucu çıktı
Evinde ve arabasında uyuşturucu çıktı
Suçunu kabul etti
Suçunu kabul etti

UNESCO'dan Türk bilim insanı Türeci'ye övgü

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), ilk koronavirüs aşısını geliştiren Türk bilim insanı Özlem Türeci'yi övdü. Türeci'nin dünyanın önde gelen bilim insanlarından biri olduğu vurgulandı.

13 Şubat 2021 Cumartesi 17:05
266 Okunma
UNESCO'dan Türk bilim insanı Türeci'ye övgü

Eşiyle birlikte virüse karşı aşı geliştirdi. Bu başarısıyla dünyanın konuştuğu isim oldu.

Türk bilim insanı Dr. Özlem Türeci'ye bir övgü de UNESCO'dan geldi.

'Türeci, aşı yarışında önde gelen bilim insanlarından'

UNESCO, Dr. Özlem Türeci'nin koronavirüs aşısı yarışında önde gelen bilim insanlarından biri olduğunu belirtti.

Örgütün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cinsiyetçi, etnik ve dini kalıplara son verilmeli. Bilim, çeşitliliğe dayandığı için çok daha etkilidir" ifadesi yer aldı.

Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Türeci, koronavirüse karşı geliştirdikleri aşı ile dünyanın gündemine oturmuştu.

2021'de 2 milyar doz aşı üretmeyi hedefliyorlar

BioNTech, bu yıl dünyanın farklı ülkelerindeki 6 üretim tesisinde toplam 2 milyar doz aşı üretmeyi hedefliyor.

Türeci, firmada 10 yıl Klinik ve Bilimsel Danışma Kurulu üyeliği yaptıktan sonra, 2018'de yönetim kurulu üyesi oldu. Türeci, "tıbbi idareci" olarak klinik gelişim bölümünü de yönetmeye başladı.  

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Japonya'da Fukuşima açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem
Japonya'da Fukuşima açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem
İngiltere'de virüs aşısı çocuklar ve gençlerde ilk kez denenecek
İngiltere'de virüs aşısı çocuklar ve gençlerde ilk kez denenecek
İran'da 4'üncü dalga endişesi
İran'da 4'üncü dalga endişesi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim