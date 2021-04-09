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Ünlü Gazeteci Karaivaz yaşamını yitirdi

Ünlü Yunan gazeteci Giorgos Karaivaz, Atina’da evinin yakınındaki küçük bir parkta silahlı saldırıcı sonucu öldürüldü.

09 Nisan 2021 Cuma 21:29
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Ünlü Gazeteci Karaivaz yaşamını yitirdi

Ünlü Yunan gazeteci Giorgos Karaivaz, Atina’da evinin yakınındaki küçük bir parkta silahlı saldırıcı sonucu öldürüldü.

Yunan basınında çıkan haberlere göre; Karaivaz saat 14.00 sularında evinin yakınındaki küçük bir parkta silahlı saldırıya uğradı. En az altı kez vurulan tecrübeli gazeteci hayatını kaybetti.

Tecrübeli bir polis muhabiri olan Giorgos Karaivaz, Star TV’deki sabah programından evine dönerken susturucu silahla saldırıya uğradı. Karaivaz’ın cansız bedeni, evinin yakınındaki küçük bir parkta, park halindeki arabasının dışında bulundu. Saldırının planlı bir saldırı olduğu tahmin edilmekle birlikte Karaivaz’ı tehdit eden kişi veya kişilerin varlığına dair bir bilgi bulunmadığı kaydediliyor.

Faillerin motosikletli iki kişi olduğunu ve olay yerinden hemen kaçtığını açıklayan Yunan yetkililer, konuya ilişkin geniş kapsamlı soruşturma başlatıldığını duyurdular.

Son Güncelleme: 09.04.2021 21:31
Anahtar Kelimeler:
Giorgos Karaivaz
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