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Ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti

İngiltere’nin önde gelen restoran gruplarından Causal Dining Group iflas ettiğini duyurdu.

03 Temmuz 2020 Cuma 14:01
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Ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti

Café Rouge, Bella Italia, Belgo, Las Iguanas ve Huxleys gibi restoran zincirlerinin sahibi olan Causal Dining Group’tan yapılan açıklamada grubun iflas ettiği bildirildi.

Açıklamada, grubun farklı restoran markaları altında hizmet veren bin 250 şubesinden 91'inin kapatılacağı, toplam 6 bin kişiden bin 900'ünün ise işten çıkarılacağı ifade edildi.

Yapılan açıklamada restoranların satışı için görüşmelerin yapıldığı, bu süreçte 150 restoranın faaliyet göstermeye devam etmesinin planlandığı dile getirildi.

Öte yandan restoran grubu iflas açıklamadan önce ülke çapında 250 şubede toplam 6 kişiye istihdam sağlıyordu.

Dün İngiltere’nin ünlü hızlı yemek zincirlerinden olan Byrons da iflas ettiğini, bin 200 kişinin işten çıkarılacağını açıklamıştı.

Hafta başında bu yana aralarında Arcadia, EasyJet, Airbus, Upper Crust, Accenture, Virgin Money, TM Lewin gibi ülkenin pek çok önemli şirketi yaklaşık 12 bin kişinin işten çıkarılacağını bildirdi.

İngiliz ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,2 ile 1979 yılından bu yana çeyreklik bazda en sert daralmasını kaydetti.

İngiltere’de mayıs ayına ilişkin öncü veriler ülkede 612 bin kişinin işini kaybettiğini gösteriyor.

Ülkede son verilere göre 9 milyon kişi, karantina sürecinde İngiliz hükümetinin maaş desteğinden yararlanıyor.

Essex Üniversitesi Sosyal Ekonomik Araştırmalar birimi tarafından hazırlanan bir raporda, İngiltere'de salgının yarattığı ekonomik bozulma nedeniyle 6,5 milyondan fazla insanın işini kaybedebileceği belirtilmişti. 

Anahtar Kelimeler:
İngiltereCausal Dining Group
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