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Ünlü mankenin korkunç ölümü: Bavulun içinde bulundu

Rusya, ülkenin son dönemde en popüler isimlerinden biri olan Ekaterina'nın korkunç ölümünü konuşuyor... Sosyal medya üzerinde paylaştığı fotoğraflar ile çok popüler bir figür haline gelen 24 yaşındaki manken evinde ölü bulundu. Ailesinin günlerdir ulaşamadığı kadının ciddi bıçak darbelerine maruz kalmış bedeni bir bavulun içinde bulundu.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:42
Ünlü mankenin korkunç ölümü: Bavulun içinde bulundu

Rusya, 24 yaşındaki makyaj ve güzellik blogger’ı Ekaterina K’nın ölümünü konuşuyor… Rusya’nın başkenti Moskova’da yaşayan ve tıp eğitiminin yanı sıra mankenlik de yapan Ekaterina K’ya günlerdir ulaşamayan ailesi ev sahibi ile dün iletişime geçti.

Kızlarının sağlık durumundan endişe eden aile ev sahibine, “Eve girip bakar mısınız” talimatı verdikten birkaç saat sonra hiç beklemedikleri bir yanıt aldı. Kızlarının cansız bedeni evdeki bir bavulun içindeydi… Vücudunda çok sayıda bıçak izi bulunan genç kadının darp edildiği tespit edildi. Instagram üzerinde 80.000’i aşkın takipçisi olan Ekaterina geçtiğimiz haftalarda 32 yaşındaki erkek arkadaşından ayrılmıştı. Ekaterina, uzun süredir birlikte olduğu erkek arkadaşından ayrıldıktan sonra kendisinden yaşça çok büyük bir erkekle birlikte olmaya başlamıştı.

Genç kadının cansız bedeni evinde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Moskova polisi genç kadının kıskançlık yüzünden öldürülmüş olabileceği iddiası üzerinde duruyor. Genç kadının yeni sevgilisiyle birlikte Hollanda’ya tatile gitmek üzere rezervasyon yaptırdığını tespit eden polis şüphelileri sorgulamaya devam edeceklerini açıkladı. Rusya’nın prestijli okullarından Pirogov Rusya Ulusal Tıp Araştırma Üniversitesi’nde dermatoloji okuyan genç kadın aynı zamanda mankenlik de yapıyordu.

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