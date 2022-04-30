Ünlü müzisyenden uzaylı çıkışı: Aramızda yaşıyorlar

Dağılan Oasis grubunun kurucusu ve vokalisti Liam Gallagher, dünya dışı varlıklar söz konusu olduğunda çok açık bir zihne sahip olduğunu ve uzaylıların “aramızda yaşadığına” ikna olduğunu söyledi.

Daily Star’da yer alan habere göre, 49 yaşındaki Gallagher, son birkaç yıldır dünya dışı yaratıkların varlığını araştırıyor. “Yarın uzaylılar inerse şaşırmam. Zaten burada olurlarsa şaşırmam. Tanrı aramızda yürüse şaşırmam. Hiçbir şekilde şaşırmam” diyerek inancını ortaya koydu.

KARDEŞİ DE SAVUNUYOR

Ünlü müzisyen ayrıca, 50 yaşına bastığı için mutlu olduğunu, ancak ölümden sonra hayatın olmayacağından endişe ettiğini söyledi. Yakın zamanda artrit nedeniyle kalça ameliyatına ihtiyacı olduğunu açıklayan şarkıcı “Ne kadar uzun süre yaşarsanız o kadar iyi. Hayatta olmayı seviyorum ve toprağa girmekten korkuyorum” dedi.

Liam’ın yine Oasis grubunda yer alan kardeşi Noel de uzaylıların varlığına inanıyor. 54 yaşına kadar dünya dışı yaşamdan şüphe eden Noel, UFO’larla ilgili videoları izledikten sonra fikrini değiştirdi.

Liam ve kardeşi Noel’in arası pek iyi olmasa da, hemfikir oldukları bir konu uzaylıların varlığı. İkisi de hem uzaylıları hem de UFO’ları araştırıyor.

1991 yılında kurulan İngiliz rock müzik grubu Oasis, 2009’da iki kardeşin kavga edip anlaşmazlık yaşaması sonucunda dağılmıştı.