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Ünlü şarkıcı konserde acı içinde öldü

02 Eylül 2019 Pazartesi 11:35
Ünlü şarkıcı konserde acı içinde öldü

30 yaşındaki yıldızın, fişeklerden birinin karnına isabet etmesi sonucu öldüğü açıklandı.

Dehşet verici olay, İspanya’nın başkenti Madrid’in kuzeybatısındaki Las Berlanas kasabasında düzenlenen bir festivalde yaşandı.

Joana Sainz’in üyesi olduğu ‘Super Hollywood Orchestra’nın performasını yaklaşık bin kişi izliyordu.

Herkesin gözü önünde yaşanan olayın ardından sahnedeki perde indirildi ve sağlık ekipleri Joana’nın yardımına koştu.

Bilinçsiz halde derhal hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı burada hayatını kaybetti.

Joana Sainz, ‘Super Hollywood Orchestra’ grubunun hem baş dansçısı hem de koreografıydı da.

Konseri izleyen ve kazaya tanık olan bir kişi, “İki roket vardı.Biri doğru yöne gitti, öteki şarkıcıyı karnından vurdu” dedi.

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Ünlü şarkıcı
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