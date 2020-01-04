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Ürdün ve Bahreyn Bağdat’a uçak seferlerini durdurdu

04 Ocak 2020 Cumartesi 10:54
Ürdün ve Bahreyn Bağdat’a uçak seferlerini durdurdu

Ürdün Havayolları ve Bahreyn Havayolları, Bağdat’a uçuşlarını ikinci bir talimata kadar durdurduğunu açıkladı.

Ürdün Havayolları ve Bahreyn Havayolları, Bağdat’a uçuşlarını ikinci bir talimata kadar durdurduğunu açıkladı.

Ürdün Kraliyet Havayolları (JR) tarafından yapılan açıklamada,, Bağdat’a uçuşların askıya alınmasının kentteki güvenlik durumunun istikrarsız olmasından kaynaklandığı belirtildi.
Açıklamada, Bağdat dışındaki Basra, Erbil, Necef ve Süleymaniye kentlerine uçuşların normal seyrinde sürdüğü bilgisi verildi.

Bahreyn’in havayolu Gulf Air de benzeri bir kararla Bağdat ve Necef kentlerine uçuşlarını askıya aldığını duyurdu.
Gulf Air tarafından yapılan açıklamada, Bağdat ve Necef’e tüm gidiş gelişlerin Irak’taki istikrarsızlıktan dolayı ikinci bir emre kadar iptal edildiği kaydedildi.

Dün sabaha karşı İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, Bağdat Havalimanı’nda araçlarına ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürülmüştü..

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Ürdün HavayollarıBahreyn HavayollarıUçak SeferleriBağdatUçuşHaber
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