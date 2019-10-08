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Üst düzey ABD’li isimden skandal Türkiye paylaşımı

ABD'nin Türkiye tarafından Suriye'nin kuzeydoğusundaki terör unsurlarına karşı başlatacağı askeri operasyona ABD'den birçok tepki geldi. Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörler, Ankara'yı ambargo ve yaptırımlarla tehdit ederken, geçmişte Trump'ın BM Daimi Temsilcisi olarak görev yapan üst düzey bir diplomattan 'skandal' niteliğinde bir mesaj geldi.

08 Ekim 2019 Salı 08:53
Üst düzey ABD’li isimden skandal Türkiye paylaşımı

ABD Başkanı Trump’a yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ile Demokrat Senatör Chris Van Hollen, Trump’ın kararını kıyasıya eleştirdi.

New York Times gazetesinin haberine göre; bir dönem ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği’ni üstlenen Nikki Haley, Twitter’dan yayınladığı mesajda, “Türkiye dostumuz değildir” yazdı.

Bir dönem South Carolina Valiliği de yapan Haley, “Müttefiklerimizden arkamızda olmalarını bekliyorsak, her zaman onların arkasında olmalıyız. Kürtler Suriye’de IŞİD’e karşı başarılı savaşımızda araçtı. Onları ölüme terk etmek büyük bir hata” ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı olan YPG güçlerini Kürt halkının temsilcisi gibi sunan Nikki Haley, mesajını “Türkiye bizim dostumuz değildir” hashtag’iyle sonlandırdı.

CLINTON: KARAR İHANETTİR

Öte yandan, 2016 Başkanlık seçimlerinde Trump’a kaybeden Hillary Clinton da konuya ilişkin Twitter’dan bir açıklama yaptı.

Başkan Trump’ı otoriter liderleri desteklemekle suçlayan Clinton, “Trump’ın kararı hem Kürtlere hem de başkanlık yeminine korkunç bir ihanettir” ifadesini kullandı.

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ABDTürkiyeHaber
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