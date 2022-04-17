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Uyuşturucu baskını!

Kanarya adaları açıklarında balıkçı teknesiyle uyuşturucu taşıyan çete üyeleri, narkotik ekiplerinden kaçamadı. Yüzlerce milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi, kaçakçılar gözaltına alındı.

17 Nisan 2022 Pazar 19:08
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Uyuşturucu baskını!

İspanyol polisi son sürat kaçan balıkçı teknesine yetişti.

Yüzlerce milyon lira değerinde uyuşturucuya el konuldu..

Baskın saniye saniye kameralara yansıdı.

Bir ihbar üzerine insansız hava aracı ile tespit edilen balıkçı teknesi İspanyol narkotik ekibinin hedefindeydi..

Polis ve gümrük muhafaza ekiplerinin ortak baskınında yaklaşık 3 ton uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucunun değerinin yaklaşık 800 milyon lira olduğu ifade edilirken, teknenin 5 kişilik mürettebatı gözaltına alındı.

Uyuşturucunun balıkçı teknesinin yakıt tanklarına gizlendiği belirtiliyor. Av alanları dışında görülen teknenin şüphe çektiği ve bu sebeple kaçakçıların yakalandığı gelen haberler arasında.

Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucuİspanyol Polisi
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