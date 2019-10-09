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Uzmanlar harekatı yorumladı

''SURİYE HALKINI ÖZGÜRLEŞTİRMEK İÇİN GİDİYORUZ''

09 Ekim 2019 Çarşamba 16:58
Uzmanlar harekatı yorumladı

TC  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat'ın doğusuna operasyonun başladığını duyurdu. Uzmanlar da Barış Pınarı Harekatı'nı yorumladı. Global Stratejist Hakan Akbaş, ''Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra en büyük harekat'' yorumunda bulundu.

HAKAN AKBAŞ (GLOBAL STRATEJİST): KIBRIS BARIŞ HAREKATI'NDAN SONRAKİ EN BÜYÜĞÜ

''Çok tarihi bir gün Türkiye için. Son 2 yılda Türkiye’nin en önemli jeostratejik meselesi güvenli bölgeydi. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra en büyük harekat.
Burada iki ana meselemiz var. Ama en önemlisi terör unsurlarını yok etmek.
Sonrasında da Suriye’deki iç savaştan sonra uzun zaman misafirimiz olan sığınmacıların ülkesine dönmeleri için de düğmeye basılmış oldu.''

DR. MURAT ASLAN (HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ): "KONUMSAL ANLAMDA BİR BASKIN YAPILDI"

''Hava Kuvvetleri ile bir yumuşatma harekâtı yapılıyor. Birliklerimizin bölgeye sızmasıyla birlikte terörist unsurların etkisiz hale getirilmesi planlanıyor. Lokasyon önemli çünkü genellikle Akçakale algısı yaratılmıştı ancak Resulayn'dan başlatıldı bu harekat. Konumsal anlamda bir baskın ya da sürpriz yaratıldı denilebilir. Bölgeye intikal ettirilen askeri araçların Akçakale'de yoğunlaştığını görmüştük. Şu an itibarıyla Akçakale'den baştılması beklenen harekât Resulayn'dan başlatıldı.''

PROF. DR. MESUT HAKKI CAŞIN: ''SURİYE HALKINI ÖZGÜRLEŞTİRMEK İÇİN GİDİYORUZ''

''Kahraman TSK’yı ve onların komutanlarını ve askerlerini Allah muzaffer kılsın. Türkiye hiçbir zaman bir terör devletine teslim olmayacağını bütün dünyaya duyurmuştur. Bundan sonra Türkiye’nin kararlığı terörle mücadeledir ve bu başarı aynı zamanda ABD’li müttefiklerimizle yapılan dostane ilişkilerinde diplomatik başarısıdır. Türk milletinin tam desteği oradadır. Hukuki ve siyasi olarak milletle ve orduyla birlik olduk. Çok önemli bir harekattır. Biz orayı yıkmaya, katliama değil bütün oradaki Suriye halkını özgürleştirmek için gidiyoruz.''

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